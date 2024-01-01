«Кріт» фсб втемну використовував матір полеглого Героя на Київщині

Працівники СБУ затримали «крота» фсб, який намагався влаштуватися до поліції, щоб шпигувати за «Гвардією наступу» та підрозділами ЗСУ.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Кіберфахівці Служби безпеки зірвали спробу фсб «завести» свого агента до складу Сил оборони України.У результаті спецоперації на Київщині, який за вказівкою окупантів намагався влаштуватися до Національної поліції.У разі успішного зарахування на службу, він мав збирати інформацію про підрозділи правоохоронного органу, насамперед ті, що входять до «Гвардії наступу» МВС України.Крім того він сподівався отримати більше «можливостей» для збору даних про особовий склад та переміщення військової техніки ЗСУ.Розвідінформація була потрібна рашистам для підготовки повітряних атак на об’єкти Сил оборони та планування бойових операцій.За даними слідства, щоб впевнитись у спроможності агента виконати завдання «крота», фсб дала йому «тестове» завдання.Зокрема окупанти доручили своєму поплічнику розвідати на Київщині місця дислокації військових аеродромів та шпиталів, а також оборонних заводів.Разом з цим він мав зібрати для фсб максимум інформації про одну із механізованих бригад ЗСУ.Щоб зробити це, зрадник «втемну» використовував місцеву жительку, в якої орендував квартиру. Встановлено, що її син воював у складі цієї бригади та загинув на передовій.Співробітники СБУ «покроково» документували російського агента і на фінальному етапі спецоперації затримали його у власному помешканні. На той час він уже подав документи як кандидат на вступ до лав Національної поліції.За даними слідства, затриманим виявився мешканець Броварського району, якого в кінці 2023 року дистанційно завербував кадровий співробітник фсб. Його особу вже встановлено Службою безпеки.Для виконання ворожих вказівок зрадник об’їжджав місцевість, де фіксував координати «потрібних» об’єктів, а потім передавав геолокації російському куратору.Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.Йому загрожує довічне ув’язнення.