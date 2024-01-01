СБУ затримала зрадника, який шукав «слабкі місця» в оборонній лінії на півночі України





Про це



Контррозвідка Служби безпеки зірвала спробу агресора отримати координати Сил оборони у прикордонних районах Чернігівщини.



У результаті спецоперації затримано агента фсб, який відслідковував розташування укріпрайонів та опорних блокпостів, що забезпечують оборону північних рубежів України.



Також він намагався виявити орієнтовні локації зенітно-ракетних комплексів української ППО.



Для збору розвідданих фігурант об’їжджав на велосипеді місцевість та приховано фотографував локації Сил оборони.



Отримані відомості він мав передати окупантам через месенджер у вигляді медіафайлів із прив’язкою до місцевості.



Співробітники СБУ спрацювали на випередження – завчасно затримали російського агента і тим самим запобігли передачі розвідінформації агресору.



За даними слідства, затриманим є місцевий комунальник, якого дистанційно завербував співробітник прикордонного управління фсб рф по Брянській області. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

У поле зору окупантів зрадник потрапив ще в кінці 2023 року через свої антиукраїнські дописи у прокремлівських Телеграм-каналах.



Згодом його було залучено до розвідувально-підривної діяльності на користь фсб.



Під час обшуку у помешканні фігуранта вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інші речові докази злочинної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ затримала агента фсб, який шукав «слабкі місця» в оборонній лінії на півночі України.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Контррозвідка Служби безпеки зірвала спробу агресора отримати координати Сил оборони у прикордонних районах Чернігівщини.У результаті спецоперації затримано агента фсб, який відслідковував розташування укріпрайонів та опорних блокпостів, що забезпечують оборону північних рубежів України.Також він намагався виявити орієнтовні локації зенітно-ракетних комплексів української ППО.Для збору розвідданих фігурант об’їжджав на велосипеді місцевість та приховано фотографував локації Сил оборони.Отримані відомості він мав передати окупантам через месенджер у вигляді медіафайлів із прив’язкою до місцевості.Співробітники СБУ спрацювали на випередження – завчасно затримали російського агента і тим самим запобігли передачі розвідінформації агресору.За даними слідства, затриманим є місцевий комунальник, якого дистанційно завербував співробітник прикордонного управління фсб рф по Брянській області. Його особу вже встановлено Службою безпеки.У поле зору окупантів зрадник потрапив ще в кінці 2023 року через свої антиукраїнські дописи у прокремлівських Телеграм-каналах.Згодом його було залучено до розвідувально-підривної діяльності на користь фсб.Під час обшуку у помешканні фігуранта вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інші речові докази злочинної діяльності.Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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