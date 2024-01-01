СБУ затримала зрадника, який шукав «слабкі місця» в оборонній лінії на півночі України
Сьогодні, 16:12
СБУ затримала агента фсб, який шукав «слабкі місця» в оборонній лінії на півночі України.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Контррозвідка Служби безпеки зірвала спробу агресора отримати координати Сил оборони у прикордонних районах Чернігівщини.
У результаті спецоперації затримано агента фсб, який відслідковував розташування укріпрайонів та опорних блокпостів, що забезпечують оборону північних рубежів України.
Також він намагався виявити орієнтовні локації зенітно-ракетних комплексів української ППО.
Для збору розвідданих фігурант об’їжджав на велосипеді місцевість та приховано фотографував локації Сил оборони.
Отримані відомості він мав передати окупантам через месенджер у вигляді медіафайлів із прив’язкою до місцевості.
Співробітники СБУ спрацювали на випередження – завчасно затримали російського агента і тим самим запобігли передачі розвідінформації агресору.
За даними слідства, затриманим є місцевий комунальник, якого дистанційно завербував співробітник прикордонного управління фсб рф по Брянській області. Його особу вже встановлено Службою безпеки.
У поле зору окупантів зрадник потрапив ще в кінці 2023 року через свої антиукраїнські дописи у прокремлівських Телеграм-каналах.
Згодом його було залучено до розвідувально-підривної діяльності на користь фсб.
Під час обшуку у помешканні фігуранта вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інші речові докази злочинної діяльності.
Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.
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Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Контррозвідка Служби безпеки зірвала спробу агресора отримати координати Сил оборони у прикордонних районах Чернігівщини.
У результаті спецоперації затримано агента фсб, який відслідковував розташування укріпрайонів та опорних блокпостів, що забезпечують оборону північних рубежів України.
Також він намагався виявити орієнтовні локації зенітно-ракетних комплексів української ППО.
Для збору розвідданих фігурант об’їжджав на велосипеді місцевість та приховано фотографував локації Сил оборони.
Отримані відомості він мав передати окупантам через месенджер у вигляді медіафайлів із прив’язкою до місцевості.
Співробітники СБУ спрацювали на випередження – завчасно затримали російського агента і тим самим запобігли передачі розвідінформації агресору.
За даними слідства, затриманим є місцевий комунальник, якого дистанційно завербував співробітник прикордонного управління фсб рф по Брянській області. Його особу вже встановлено Службою безпеки.
У поле зору окупантів зрадник потрапив ще в кінці 2023 року через свої антиукраїнські дописи у прокремлівських Телеграм-каналах.
Згодом його було залучено до розвідувально-підривної діяльності на користь фсб.
Під час обшуку у помешканні фігуранта вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інші речові докази злочинної діяльності.
Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.
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