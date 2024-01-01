На Волині винуватцю ДТП з двома загиблими призначили максимальне покарання
Сьогодні, 16:48
На Волині винуватцю ДТП з двома загиблими призначено максимальне покарання – десять років позбавлення волі.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За принципової позиції прокурорів Волинської обласної прокуратури Любешівський районний суд визнав 38-річного жителя села Залаззя Камінь-Каширського району винуватим у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб (ч.3 ст. 286 КК України) та призначив йому максимальне покарання – 10 років позбавлення волі з позбавленням на три роки права керування транспортними засобами.
Після опівночі 7 жовтня 2018 року чоловік за кермом автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI» рухався автодорогою із селища Любешів у місто Любомль.
Неподалік повороту на село Цир, виїхавши на зустрічну смугу руху, водій допустив зіткнення свого авто із мотоциклом, який рухався назустріч.
У результаті ДТП загинули двоє юнаків - водій мотоцикла та його пасажир.
Наступних 10 років водій проведе за ґратами.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За принципової позиції прокурорів Волинської обласної прокуратури Любешівський районний суд визнав 38-річного жителя села Залаззя Камінь-Каширського району винуватим у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб (ч.3 ст. 286 КК України) та призначив йому максимальне покарання – 10 років позбавлення волі з позбавленням на три роки права керування транспортними засобами.
Після опівночі 7 жовтня 2018 року чоловік за кермом автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI» рухався автодорогою із селища Любешів у місто Любомль.
Неподалік повороту на село Цир, виїхавши на зустрічну смугу руху, водій допустив зіткнення свого авто із мотоциклом, який рухався назустріч.
У результаті ДТП загинули двоє юнаків - водій мотоцикла та його пасажир.
Наступних 10 років водій проведе за ґратами.
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