На Волині винуватцю ДТП з двома загиблими призначили максимальне покарання

На Волині винуватцю ДТП з двома загиблими призначили максимальне покарання
На Волині винуватцю ДТП з двома загиблими призначено максимальне покарання – десять років позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За принципової позиції прокурорів Волинської обласної прокуратури Любешівський районний суд визнав 38-річного жителя села Залаззя Камінь-Каширського району винуватим у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб (ч.3 ст. 286 КК України) та призначив йому максимальне покарання – 10 років позбавлення волі з позбавленням на три роки права керування транспортними засобами.

Після опівночі 7 жовтня 2018 року чоловік за кермом автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI» рухався автодорогою із селища Любешів у місто Любомль.

Неподалік повороту на село Цир, виїхавши на зустрічну смугу руху, водій допустив зіткнення свого авто із мотоциклом, який рухався назустріч.

У результаті ДТП загинули двоє юнаків - водій мотоцикла та його пасажир.

Наступних 10 років водій проведе за ґратами.

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Теги: Волинь, ДТП, прокуратура, смерть
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