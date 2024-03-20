Україна почала виробляти ракети дальністю 640 кілометрів, - WP

Україна почала виробляти ракети дальністю 640 кілометрів, - WP
Україна практично не виробляла зброї до того, як Росія вторглася в лютому 2022 року, але місцева оборонна промисловість зараз процвітає.

Заводи виробляють снаряди, міномети, військові машини, ракети та інші предмети, важливі для військових зусиль, повідомляє Washington Post.

У 2023 році виробництво зросло втричі, цього року очікується збільшення в шість разів, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду в січні.

Місцевого виробництва недостатньо, щоб компенсувати втрату міжнародної підтримки, особливо зброї зі Сполучених Штатів. Але оскільки пакет допомоги в розмірі 60 мільярдів доларів США зупинився в Конгресі, вітчизняне виробництво є критичним, ніж будь-коли.

На деяких важливих предметах, таких як безпілотники, які змінили спосіб ведення війни, Україна вже виробляє 90 відсотків того, що їй потрібно, заявив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, на конференції минулого місяця.

Серед цих предметів – безпілотні літальні апарати далекого польоту, які останніми тижнями вразили нафтові об’єкти в глибині Росії, а також морські безпілотники, які завдали серйозної шкоди російському Чорноморському флоту та допомогли відновити морські шляхи для експорту українського зерна. Україна також створює власні міномети та артилерійські снаряди радянського зразка калібру 122 і 152 мм.

Українські оборонні компанії також намагаються задовольнити найбільшу потребу військових, створюючи власні 155-міліметрові снаряди за стандартом НАТО, необхідні для артилерійських систем, які постачають західні сторони України.

Але президент Володимир Зеленський заявив, що вітчизняне виробництво є ключовим для того, щоб Україна могла забезпечити свою обороноздатність.

Незважаючи на те, що в Україні є виробничі потужності та певна сировина, особливо сталь, військові зараз терміново потребують зброї.

Після розпаду Радянського Союзу зброєва промисловість в Україні фактично розпалася. Роки безгосподарності та корупції в поєднанні з тим фактом, що велика частина промисловості була зосереджена на російських покупцях, означали, що Україні довелося шукати за кордоном все, від куль до винищувачів.

Міністр стратегічної промисловості України Олександр Камишин заявив минулого місяця, що Україна розгорнула ракету місцевого виробництва з дальністю понад 400 миль (640 кілометрів). Подробиць він не повідомив. За словами офіційних осіб, також розробляються системи протиповітряної оборони та високоточні ракети, схожі на американську високомобільну артилерійську ракетну систему (HIMARS).

Але високотехнологічні системи, які потрібні Україні для відсічі російським загарбникам, ще дуже далекі від виробництва в Україні.

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Теги: ракети, Україна
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