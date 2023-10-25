США планують передати Україні далекобійні ракети ATACMS
Сьогодні, 17:10
Сполучені Штати розглядають можливість передачі Україні ракет ATACMS, які можуть долати відстань до 290 кілометрів.
Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників.
Раніше американська сторона не бажала передавати такі ракети Україні, адже прагнула зберегти їх для себе. Але із введенням в експлуатацію ракет нового покоління Precision Strike Missile для американських військ, передача ракет ATACMS стає реальністю.
У жовтні 2023 року США непомітно доставили Україні невелику кількість касетних ракет ATACMS, що мають дальність дії 160 кілометрів.
Вже 17 жовтня стало відомо, що саме такими ракетами був нанесений удар по аеродрому у Бердянську, що перебуває під окупацією.
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Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників.
Раніше американська сторона не бажала передавати такі ракети Україні, адже прагнула зберегти їх для себе. Але із введенням в експлуатацію ракет нового покоління Precision Strike Missile для американських військ, передача ракет ATACMS стає реальністю.
У жовтні 2023 року США непомітно доставили Україні невелику кількість касетних ракет ATACMS, що мають дальність дії 160 кілометрів.
Вже 17 жовтня стало відомо, що саме такими ракетами був нанесений удар по аеродрому у Бердянську, що перебуває під окупацією.
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