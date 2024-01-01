Поляки заявили, що розблокують «Ягодин»
Сьогодні, 16:48
Пункт пропуску «Ягодин» - «Дорогуськ» на кордоні польські протестувальники тимчасово розблокують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лідера польських протестувальників, якого цитує Reuters.
Лідер протесту Войцех Лось перед КПП "Дорогуськ" оголосив, що фермери з польського боку пропускатимуть до кордону вантажівки, які стоять у черзі.
Проте протестувальники наголосили, що цей крок не означає закінчення блокади.
"Це жест від нас до українських водіїв, щоб вони могли повернутися до своїх родин і до своєї країни, яка все ще перебуває у складній ситуації, у час війни, і змушена протистояти Росії", - сказав лідер протестувальників.
Наразі залишається невідомим, скільки часу КПП буде розблокованим.
Що відомо про блокування польсько-українського кордону
У Польщі фермери 9 лютого розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.
Під час перемовин в Міністерстві сільського господарства президент Національної ради сільськогосподарських палат Віктор Шмулевич заявив, що всі фермери згодні з трьома основними вимогами: вони не хочуть впровадження Green Deal, імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва.
Станом на ранок 10 лютого польські фермери блокували роботу трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Ягодин-Дорогуськ", "Рава-Руська-Гребенне" та "Шегині — Медика". Цього ж дня, об 11:30, завершився протест перед пунктом пропуску "Шегині-Медика". Рух вантажівок відновлений.
12 лютого польські фермери розпочали акції протесту на пунктах пропуску "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг". Протестувальники блокують там рух вантажівок. Також повторно заблокували ПП "Медика-Шегині".
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лідера польських протестувальників, якого цитує Reuters.
Лідер протесту Войцех Лось перед КПП "Дорогуськ" оголосив, що фермери з польського боку пропускатимуть до кордону вантажівки, які стоять у черзі.
Проте протестувальники наголосили, що цей крок не означає закінчення блокади.
"Це жест від нас до українських водіїв, щоб вони могли повернутися до своїх родин і до своєї країни, яка все ще перебуває у складній ситуації, у час війни, і змушена протистояти Росії", - сказав лідер протестувальників.
Наразі залишається невідомим, скільки часу КПП буде розблокованим.
Що відомо про блокування польсько-українського кордону
У Польщі фермери 9 лютого розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.
Під час перемовин в Міністерстві сільського господарства президент Національної ради сільськогосподарських палат Віктор Шмулевич заявив, що всі фермери згодні з трьома основними вимогами: вони не хочуть впровадження Green Deal, імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва.
Станом на ранок 10 лютого польські фермери блокували роботу трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Ягодин-Дорогуськ", "Рава-Руська-Гребенне" та "Шегині — Медика". Цього ж дня, об 11:30, завершився протест перед пунктом пропуску "Шегині-Медика". Рух вантажівок відновлений.
12 лютого польські фермери розпочали акції протесту на пунктах пропуску "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг". Протестувальники блокують там рух вантажівок. Також повторно заблокували ПП "Медика-Шегині".
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