Поляки заявили, що розблокують «Ягодин»

Поляки заявили, що розблокують «Ягодин»
Пункт пропуску «Ягодин» - «Дорогуськ» на кордоні польські протестувальники тимчасово розблокують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лідера польських протестувальників, якого цитує Reuters.

Лідер протесту Войцех Лось перед КПП "Дорогуськ" оголосив, що фермери з польського боку пропускатимуть до кордону вантажівки, які стоять у черзі.

Проте протестувальники наголосили, що цей крок не означає закінчення блокади.

"Це жест від нас до українських водіїв, щоб вони могли повернутися до своїх родин і до своєї країни, яка все ще перебуває у складній ситуації, у час війни, і змушена протистояти Росії", - сказав лідер протестувальників.

Наразі залишається невідомим, скільки часу КПП буде розблокованим.

Що відомо про блокування польсько-українського кордону

У Польщі фермери 9 лютого розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Під час перемовин в Міністерстві сільського господарства президент Національної ради сільськогосподарських палат Віктор Шмулевич заявив, що всі фермери згодні з трьома основними вимогами: вони не хочуть впровадження Green Deal, імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва.

Станом на ранок 10 лютого польські фермери блокували роботу трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Ягодин-Дорогуськ", "Рава-Руська-Гребенне" та "Шегині — Медика". Цього ж дня, об 11:30, завершився протест перед пунктом пропуску "Шегині-Медика". Рух вантажівок відновлений.

12 лютого польські фермери розпочали акції протесту на пунктах пропуску "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг". Протестувальники блокують там рух вантажівок. Також повторно заблокували ПП "Медика-Шегині".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: кордон, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поляки заявили, що розблокують «Ягодин»
Сьогодні, 16:48
Територія підтоплень на Волині зменшилась майже на 4 тисячі гектарів
Сьогодні, 16:44
Затримання волинських журналістів у Польщі: НСЖУ звернулася за підтримкою до міжнародних організацій
Сьогодні, 16:28
Російські добровольці анонсували удари по армії рф у Бєлгороді і Курську
Сьогодні, 16:00
На Волині жінка вкоротила собі віку
Сьогодні, 15:46
Схожі новини
На Волині у черзі на кордоні – 700 фур На Волині у черзі на кордоні – 700 фур
12 березень, 17:44
Польські фермери повністю заблокували 4 пункти пропуску з Україною Польські фермери повністю заблокували 4 пункти пропуску з Україною
12 березень, 14:53
Автобуси з українцями блокують на пункті пропуску «Дорогуськ-Ягодин» Автобуси з українцями блокують на пункті пропуску «Дорогуськ-Ягодин»
11 березень, 17:41
Блокада кордону: найбільша черга фур – на «Ягодині» Блокада кордону: найбільша черга фур – на «Ягодині»
11 березень, 14:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поляки заявили, що розблокують «Ягодин»
Сьогодні, 16:48
 0
Територія підтоплень на Волині зменшилась майже на 4 тисячі гектарів
Сьогодні, 16:44
 0
Затримання волинських журналістів у Польщі: НСЖУ звернулася за підтримкою до міжнародних організацій
Сьогодні, 16:28
 0
Російські добровольці анонсували удари по армії рф у Бєлгороді і Курську
Сьогодні, 16:00
 0
На Волині жінка вкоротила собі віку
Сьогодні, 15:46
 0
Медіа
відео
1/8