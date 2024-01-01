На Волині у черзі на кордоні – 700 фур

На Волині у черзі на кордоні – 700 фур
Перед волинськими пунктами пропуску кордону із Польщею у черзі перебувають орієнтовно 700 вантажівок.

Про це пише Суспільне.

Через блокування кордону польськими фермерами, станом на 12 березня з польського боку, перед пунктами пропуску "Дорогуськ-Ягодин" і "Зосин-Устилуг", на перетин кордону очікують орієнтовно 700 вантажівок, - каже речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. З її слів, перед Дорогуськом стоять 600 вантажівок, перед Зосіном — 100.



"Жодного вантажного автомобіля не прослідувало до Польщі через Ягодин. Таку ситуацію на цьому переході маємо майже місяць. На виїзд з Польщі протестувальники пропускають по кілька машин щогодини. Перед "Зосин-Устилуг" на виїзд з України також не будуть пропускати жодного вантажного автомобіля, а на в’їзд в Україну будуть пропускати по шість вантажівок щогодини", — зазначила речниця прикордонного загону.

Загострюється ситуація із виїздом порожніх транспортних засобів, масою понад 7,5 тонн, сказала речниця Волинської митниці Валентина Черниш. З її слів, нині в електронній черзі зареєстровано 445 таких ваговозів.

"Їх (порожні вантажівки) так само не випускають, як і інші. Це ті транспортні засоби, які до нас везли гуманітарну допомогу. Назад вони не мають якогось контракту на перевезення товару. І ми бачимо, що в тій черзі надовго залишаються очікувати виїзду і литовці, і бельгійці, і громадяни Німеччини", — каже представниця митниці.

Як додала Маргарита Вершиніна, автобуси протестувальники пропускаються в штатному режимі, безперешкодно також слідують легкові автомобілі.

Що відомо про блокування польсько-українського кордону

У Польщі фермери 9 лютого розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Під час перемовин в Міністерстві сільського господарства президент Національної ради сільськогосподарських палат Віктор Шмулевич заявив, що всі фермери згодні з трьома основними вимогами: вони не хочуть впровадження Green Deal, імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва.

Станом на ранок 10 лютого польські фермери блокували роботу трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Ягодин-Дорогуськ", "Рава-Руська-Гребенне" та "Шегині — Медика". Цього ж дня, об 11:30, завершився протест перед пунктом пропуску "Шегині-Медика". Рух вантажівок відновлений.

12 лютого польські фермери розпочали акції протесту на пунктах пропуску "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг". Протестувальники блокують там рух вантажівок. Також повторно заблокували ПП "Медика-Шегині".

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Теги: кордон, Волинь
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