На Волині поховали жінку, яка раптово померла в Німеччині

Олені Крат. Жінка несподівано померла у Німеччині.



Про це пише Наталію.



Поховали Олену в суботу, 9 березня. Аби забрати тіло додому, родина мала сплатити велику суму грошей, тому вони змушені були оголосити фінансовий збір. Сьогодні сім'я Олени висловлює велику вдячність усім небайдужим, які підтримали у скрутну хвилину.



«Спасибі всім, що поділяєте таке велике горе разом з нами. Дякуємо людям, хто відгукнувся і підтримав нас в тяжку хвилину. Нехай сторицею повернеться до Вас зроблене добро, а милосердний Бог щедро нагородить і благословить на мирне та щасливе життя. Щиро дякуємо за надану допомогу, за прояв підтримки в потрібну хвилину Шацькій селищній раді, Богдану Тимошуку та всьому депутатському складу. Селищна рада надсилала звернення у консульські установи, аби сприяти поверненню сестри додому. Особливу, величезну подяку висловлюємо адвокатці Діані Гуж. Ви надали нам величезну допомогу, не відвернулися, не пошкодували своїх сил, свого часу. Ви не просто відмінний фахівець своєї справи, але і просто хороша людина. Спасибі велике за чесну роботу, за Ваш ентузіазм, старанність, старання і повну самовіддачу. Будьте щасливі й успішні, нехай Вам і надалі вдається досягати небувалих висот, ніколи не боятися раптових перешкод», – каже Наталія.



Як поділилася Наталя, страхові виплати не надійшли через деякі бюрократичні вимоги. Сьогодні над цим працює адвокатка.



Разом з тим, родина не знає точної причини смерті. Олена впала в кому, її поклали до лікарні в Мюнхені. Пізніше, медпрацівники повідомили рідним телефоном, що перевірка показала, що мозок не працює, тож дівчину відключать від апаратів і констатуватимуть смерть. Тоді ж усно сказали, що причина смерті невідома.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У містечку Шацьк на Волині віддали останню шану. Жінка несподівано померла у Німеччині.Про це пише Район.Шацьк із посиланням на сестра померлоїПоховали Олену в суботу, 9 березня. Аби забрати тіло додому, родина мала сплатити велику суму грошей, тому вони змушені були оголосити фінансовий збір. Сьогодні сім'я Олени висловлює велику вдячність усім небайдужим, які підтримали у скрутну хвилину.«Спасибі всім, що поділяєте таке велике горе разом з нами. Дякуємо людям, хто відгукнувся і підтримав нас в тяжку хвилину. Нехай сторицею повернеться до Вас зроблене добро, а милосердний Бог щедро нагородить і благословить на мирне та щасливе життя. Щиро дякуємо за надану допомогу, за прояв підтримки в потрібну хвилину Шацькій селищній раді,та всьому депутатському складу. Селищна рада надсилала звернення у консульські установи, аби сприяти поверненню сестри додому. Особливу, величезну подяку висловлюємо адвокатці. Ви надали нам величезну допомогу, не відвернулися, не пошкодували своїх сил, свого часу. Ви не просто відмінний фахівець своєї справи, але і просто хороша людина. Спасибі велике за чесну роботу, за Ваш ентузіазм, старанність, старання і повну самовіддачу. Будьте щасливі й успішні, нехай Вам і надалі вдається досягати небувалих висот, ніколи не боятися раптових перешкод», – каже Наталія.Як поділилася Наталя, страхові виплати не надійшли через деякі бюрократичні вимоги. Сьогодні над цим працює адвокатка.Разом з тим, родина не знає точної причини смерті. Олена впала в кому, її поклали до лікарні в Мюнхені. Пізніше, медпрацівники повідомили рідним телефоном, що перевірка показала, що мозок не працює, тож дівчину відключать від апаратів і констатуватимуть смерть. Тоді ж усно сказали, що причина смерті невідома.

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