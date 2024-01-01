На чемпіонаті України з кульової стрільби волинянин здобув 5 медалей
Сьогодні, 19:12
Волинянин Олександр Колодій виборов 5 медалей на чемпіонаті України зі стрільби кульової серед осіб з порушеннями слуху.
Про це у фейсбуці інформує обласний Центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт".
Чемпіонат України зі стрільби кульової (у приміщенні) серед осіб з порушеннями слуху тривав з 5 по 12 березня у Києві. Змагалися спортсмени з Волинської, Київської, Вінницької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Одеської, Рівненської, Чернігівської областей та столиці.
Волинську область представляли Олександр Колодій, Наталія Димитрашко, Михайло Іщенко та Софія Брилюк. Тренери-викладачі – Вікторія Свереда та Олександр Платонов.
Переможним чемпіонат України став для Олександра Колодія, який вправно відпрацював п'ять дисциплін та виборов дві золоті, одну срібну та дві бронзові нагороди.
До слова, дебютним виступ на чемпіонаті України став для юної волинянки Софії Брилюк, яка старанно поліпшує власні результати.
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Про це у фейсбуці інформує обласний Центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт".
Чемпіонат України зі стрільби кульової (у приміщенні) серед осіб з порушеннями слуху тривав з 5 по 12 березня у Києві. Змагалися спортсмени з Волинської, Київської, Вінницької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Одеської, Рівненської, Чернігівської областей та столиці.
Волинську область представляли Олександр Колодій, Наталія Димитрашко, Михайло Іщенко та Софія Брилюк. Тренери-викладачі – Вікторія Свереда та Олександр Платонов.
Переможним чемпіонат України став для Олександра Колодія, який вправно відпрацював п'ять дисциплін та виборов дві золоті, одну срібну та дві бронзові нагороди.
До слова, дебютним виступ на чемпіонаті України став для юної волинянки Софії Брилюк, яка старанно поліпшує власні результати.
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