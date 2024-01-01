На чемпіонаті України з кульової стрільби волинянин здобув 5 медалей

На чемпіонаті України з кульової стрільби волинянин здобув 5 медалей
Волинянин Олександр Колодій виборов 5 медалей на чемпіонаті України зі стрільби кульової серед осіб з порушеннями слуху.

Про це у фейсбуці інформує обласний Центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт".

Чемпіонат України зі стрільби кульової (у приміщенні) серед осіб з порушеннями слуху тривав з 5 по 12 березня у Києві. Змагалися спортсмени з Волинської, Київської, Вінницької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Одеської, Рівненської, Чернігівської областей та столиці.
На чемпіонаті України з кульової стрільби волинянин здобув 5 медалей

Волинську область представляли Олександр Колодій, Наталія Димитрашко, Михайло Іщенко та Софія Брилюк. Тренери-викладачі – Вікторія Свереда та Олександр Платонов.
На чемпіонаті України з кульової стрільби волинянин здобув 5 медалей

Переможним чемпіонат України став для Олександра Колодія, який вправно відпрацював п'ять дисциплін та виборов дві золоті, одну срібну та дві бронзові нагороди.
На чемпіонаті України з кульової стрільби волинянин здобув 5 медалей

До слова, дебютним виступ на чемпіонаті України став для юної волинянки Софії Брилюк, яка старанно поліпшує власні результати.

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Теги: спорт, Волинь
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