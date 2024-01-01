Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 березня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий мокрий сніг та дощ, вдень невеликий дощ. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 5-7° тепла.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий мокрий сніг та дощ, вдень місцями невеликий дощ. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 3-8° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 13 березня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий мокрий сніг та дощ, вдень невеликий дощ. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 5-7° тепла.Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий мокрий сніг та дощ, вдень місцями невеликий дощ. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 3-8° тепла.

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