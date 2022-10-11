У Кривому Розі росіяни влучили у багатоповерхівку, загинуло троє людей, близько 40 – поранені. ВІДЕО

У Кривому Розі росіяни влучили у багатоповерхівку, загинуло троє людей, близько 40 – поранені. ВІДЕО
Ввечері, 12 березня російські окупанти обстріляли місто Кривий Ріг і влучили в багатоповерхівку. Відомо про 3 загиблих людей.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Кількість загиблих через російський удар по Кривому Рогу зросла до трьох людей, постраждали 38, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Раніше повідомлялося про двох загиблих і понад 30 постраждалих.

«3 загиблих та 38 поранених. Є постраждалі діти. Однак ці цифри не остаточні, адже тривають пошуково-рятувальні роботи», – написав він у телеграмі.

Міністр додав, що пошуки тих, хто може бути під завалами, продовжуються.



Війська РФ ввечері 12 березня завдали ракетного удару по Кривому Рогу. За даними Офісу генпрокурора, внаслідок атаки пошкоджені два багатоповерхові житлові будинки.

Станом на 21 лютого в ООН підтвердили, що внаслідок майже дворічного повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 10 582 людей, ще 19 875 поранені. В організації припускають, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

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Теги: Україна, Кривий Ріг, обстріл, загибель
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