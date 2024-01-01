На сході України загинув воїн з Волині Максим Бірюков





Про це написав міський голова Нововолинська Борис Карпус.



Сумна новина зі сходу. Загинув наш Захисник Максим Бірюков, 1974 року народження. Житель Нововолинська", - йдеться у повідомленні міського голови.



В середу, 13 березня о 9:30 кортеж із тілом Героя зустрічатимуть на вʼїзді в Нововолинськ.



Інформація щодо похорону буде згодом.



Колектив Інофрмаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття сімʼї, рідним та близьким полеглого Героя.

Вічна памʼять Герою!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сумна новина сколихнула ще одну громаду на Волині. Повідомили про загибель військовослужбовця з Нововолинська.Про це написав міський голова Нововолинська Борис Карпус.Сумна новина зі сходу. Загинув наш Захисник, 1974 року народження. Житель Нововолинська", - йдеться у повідомленні міського голови.В середу, 13 березня о 9:30 кортеж із тілом Героя зустрічатимуть на вʼїзді в Нововолинськ.Інформація щодо похорону буде згодом.Колектив Інофрмаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття сімʼї, рідним та близьким полеглого Героя.Вічна памʼять Герою!

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