На сході України загинув воїн з Волині Максим Бірюков

На сході України загинув воїн з Волині Максим Бірюков
Сумна новина сколихнула ще одну громаду на Волині. Повідомили про загибель військовослужбовця з Нововолинська.

Про це написав міський голова Нововолинська Борис Карпус.

Сумна новина зі сходу. Загинув наш Захисник Максим Бірюков, 1974 року народження. Житель Нововолинська", - йдеться у повідомленні міського голови.

В середу, 13 березня о 9:30 кортеж із тілом Героя зустрічатимуть на вʼїзді в Нововолинськ.

Інформація щодо похорону буде згодом.

Колектив Інофрмаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття сімʼї, рідним та близьким полеглого Героя.
Вічна памʼять Герою!

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Теги: війна, загибель, смерть, Волинь, Нововолинськ, Максим Бірюков
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