На сході України загинув воїн з Волині Максим Бірюков
Сьогодні, 21:47
Сумна новина сколихнула ще одну громаду на Волині. Повідомили про загибель військовослужбовця з Нововолинська.
Про це написав міський голова Нововолинська Борис Карпус.
Сумна новина зі сходу. Загинув наш Захисник Максим Бірюков, 1974 року народження. Житель Нововолинська", - йдеться у повідомленні міського голови.
В середу, 13 березня о 9:30 кортеж із тілом Героя зустрічатимуть на вʼїзді в Нововолинськ.
Інформація щодо похорону буде згодом.
Колектив Інофрмаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття сімʼї, рідним та близьким полеглого Героя.
Вічна памʼять Герою!
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Про це написав міський голова Нововолинська Борис Карпус.
Сумна новина зі сходу. Загинув наш Захисник Максим Бірюков, 1974 року народження. Житель Нововолинська", - йдеться у повідомленні міського голови.
В середу, 13 березня о 9:30 кортеж із тілом Героя зустрічатимуть на вʼїзді в Нововолинськ.
Інформація щодо похорону буде згодом.
Колектив Інофрмаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття сімʼї, рідним та близьким полеглого Героя.
Вічна памʼять Герою!
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