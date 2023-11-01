На Волині 24 родини переселенців отримали квартири. ФОТО





Про це повідомили у



З цією хорошою подією їх привітали міський голова Ігор Чайка, голова Волинської обласної ради Григорій Недопад, начальник Ковельської районної військової адміністрації Ольга Черен, радник із технічних питань НЕФКО і менеджер проєкту Олексій Думік, представники консалтингової компанії «ГАРДЕ», які курували проєкт, а також директор ТзОВ «ВОЛБУД» Василь Щебет.



Як відомо, упродовж року адміністративну будівлю та учбово-побутовий корпус переобладнали під житло для ВПО у рамках проєкту «Підтримка ЄС для нагальних потреб розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні», який фінансується Європейським Союзом та реалізується під управлінням НЕФКО.



«Це знаковий для нашого міста проєкт, який дозволить хоча б частині українських сімей повернути домашній затишок. Завдяки нашим партнерам місто замість занедбаних адміністративних будівель отримало нову сучасну локацію, відновило та покращило інфраструктуру. Дуже вдячний нашим партнерам за довіру до нашої громади. Сподіваюсь, що Ковель для людей, які житимуть в цих будинках, стане другим рідним містом», – зазначив міський голова Ігор Чайка.



Реконструкцію приміщень проведено з дотриманням усіх сучасних будівельних норм. Відповідно до передового досвіду «зеленого» будівництва, на даху встановили сонячний колектор для забезпечення гарячою водою.



Серед запроваджених заходів – утеплення фасадів, цоколя та стелі, заміна вікон та дверей, облаштування внутрішніх перегородок, встановлення системи водонагріву на сонячній енергії та індивідуального теплового пункту, заміна внутрішньобудинкових електромереж, систем опалення, водопостачання та водовідведення, внутрішні оздоблювальні роботи, а також благоустрій території та облаштування дитячого грального майданчика.



24 квартири повністю мебльовані, обладнані усією необхідною побутовою технікою



«Завершення проєкту в Ковелі – черговий успішний приклад співпраці між міжнародними донорами та мотивованою місцевою владою в Україні, – заявив Олексій Думік, радник НЕФКО з технічних питань. – Зобов’язання НЕФКО відбудувати Україну екологічнішою та кращою залишається незмінним. Найперше ми зосереджені на наданні нагальної підтримки ВПО, водночас сприяючи довгостроковому зеленому відновленню».



Кожна родина, яка сьогодні отримала ключі, має свою унікальну історію. Галина Огієнко з чоловіком, онучкою, свекрухою приїхали у Ковель з Вугледара. Її дочка Поліна воює, зараз перебуває неподалік Авдіївки. Її ж донечку Каріну виховують бабуся і дідусь. Пані Катерина у Ковелі знайшла роботу, вона веде один із гуртків у Палаці учнівської молоді «Сюжет». Сьогодні його учасники також були серед тих, хто вітав новоселів.



Їх сусіди Катерина Крижановська з донечкою Єлизаветою з Маріуполя. Вони одразу онлайн показують нове помешкання чоловікові Павлові, який теж – військовий. Катерина довгих два місяці не знала нічого про Павла, він був серед захисників Маріуполя. Ходила постійно у храм, молилась. А згодом пара обвінчалась у Свято-Благовіщенському соборі.



За кошти Євросоюзу у Ковелі збудують також багатоквартирний будинок для переселенців на вулиці Володимира Кияна. Тож будемо очікувати на ще одну хорошу подію.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі 24 родин ВПО справили новосілля. Вони отримали квартири у двох будинках на вулиці Драгоманова.Про це повідомили у Ковельській міській раді З цією хорошою подією їх привітали міський голова, голова Волинської обласної ради, начальник Ковельської районної військової адміністрації, радник із технічних питань НЕФКО і менеджер проєкту, представники консалтингової компанії «ГАРДЕ», які курували проєкт, а також директор ТзОВ «ВОЛБУД»Як відомо, упродовж року адміністративну будівлю та учбово-побутовий корпус переобладнали під житло для ВПО у рамках проєкту «Підтримка ЄС для нагальних потреб розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні», який фінансується Європейським Союзом та реалізується під управлінням НЕФКО.«Це знаковий для нашого міста проєкт, який дозволить хоча б частині українських сімей повернути домашній затишок. Завдяки нашим партнерам місто замість занедбаних адміністративних будівель отримало нову сучасну локацію, відновило та покращило інфраструктуру. Дуже вдячний нашим партнерам за довіру до нашої громади. Сподіваюсь, що Ковель для людей, які житимуть в цих будинках, стане другим рідним містом», – зазначив міський голова Ігор Чайка.Реконструкцію приміщень проведено з дотриманням усіх сучасних будівельних норм. Відповідно до передового досвіду «зеленого» будівництва, на даху встановили сонячний колектор для забезпечення гарячою водою.Серед запроваджених заходів – утеплення фасадів, цоколя та стелі, заміна вікон та дверей, облаштування внутрішніх перегородок, встановлення системи водонагріву на сонячній енергії та індивідуального теплового пункту, заміна внутрішньобудинкових електромереж, систем опалення, водопостачання та водовідведення, внутрішні оздоблювальні роботи, а також благоустрій території та облаштування дитячого грального майданчика.24 квартири повністю мебльовані, обладнані усією необхідною побутовою технікою«Завершення проєкту в Ковелі – черговий успішний приклад співпраці між міжнародними донорами та мотивованою місцевою владою в Україні, – заявив Олексій Думік, радник НЕФКО з технічних питань. – Зобов’язання НЕФКО відбудувати Україну екологічнішою та кращою залишається незмінним. Найперше ми зосереджені на наданні нагальної підтримки ВПО, водночас сприяючи довгостроковому зеленому відновленню».Кожна родина, яка сьогодні отримала ключі, має свою унікальну історію.з чоловіком, онучкою, свекрухою приїхали у Ковель з Вугледара. Її дочкавоює, зараз перебуває неподалік Авдіївки. Її ж донечкувиховують бабуся і дідусь. Паніу Ковелі знайшла роботу, вона веде один із гуртків у Палаці учнівської молоді «Сюжет». Сьогодні його учасники також були серед тих, хто вітав новоселів.Їх сусідиз донечкоюз Маріуполя. Вони одразу онлайн показують нове помешкання чоловікові, який теж – військовий. Катерина довгих два місяці не знала нічого про Павла, він був серед захисників Маріуполя. Ходила постійно у храм, молилась. А згодом пара обвінчалась у Свято-Благовіщенському соборі.За кошти Євросоюзу у Ковелі збудують також багатоквартирний будинок для переселенців на вулиці Володимира Кияна. Тож будемо очікувати на ще одну хорошу подію.

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