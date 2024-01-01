13 березня на Волині: гортаючи календар

13 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження колишній директор обласного навчально-курсового комбінату Віктор Ромасєв.

Іменинники сьогоднішнього дня – Василь, Домініка, Кіра, Марина, Нестор.

Вітаємо їх усіх зі святом. Зичимо миру, здоров’я, радості від життя та достатку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
13 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Україна підписала з ЄС угоду про отримання 6 млрд євро допомоги
12 березень, 23:17
На Волині 24 родини переселенців отримали квартири. ФОТО
12 березень, 22:37
На сході України загинув воїн з Волині Максим Бірюков
12 березень, 21:47
У Кривому Розі росіяни влучили у багатоповерхівку, загинуло троє людей, близько 40 – поранені. ВІДЕО
12 березень, 21:06
Схожі новини
9 березня на Волині: гортаючи календар 9 березня на Волині: гортаючи календар
09 березень, 00:00
7 березня на Волині: гортаючи календар 7 березня на Волині: гортаючи календар
07 березень, 00:00
5 березня на Волині: гортаючи календар 5 березня на Волині: гортаючи календар
05 березень, 00:00
1 березня на Волині: гортаючи календар 1 березня на Волині: гортаючи календар
01 березень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
13 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Україна підписала з ЄС угоду про отримання 6 млрд євро допомоги
12 березень, 23:17
 0
На Волині 24 родини переселенців отримали квартири. ФОТО
12 березень, 22:37
 0
На сході України загинув воїн з Волині Максим Бірюков
12 березень, 21:47
 0
У Кривому Розі росіяни влучили у багатоповерхівку, загинуло троє людей, близько 40 – поранені. ВІДЕО
12 березень, 21:06
 0
Медіа
відео
1/8