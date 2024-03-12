Данія передасть Україні САУ CAESAR та боєприпаси на 336,6 млн доларів

Данія передасть Україні САУ CAESAR та боєприпаси на 336,6 млн доларів
Данія надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму близько 2,3 млрд данських крон (336,6 млн доларів).

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в заяві міністерства оборони країни.

Новий великий пакет допомоги включає надання Україні самохідних артилерійських установок CAESAR та боєприпасів.

Серед іншого, сума в 2,3 млрд данських крон йде на фінансування артилерійських снарядів CAESAR у співпраці з Францією та артилерійських снарядів калібру 155 мм у співпраці з Естонією та Чехією.

За словами міністра оборони Троельса Лунда Поульсена, цим пакетом допомоги Копенгаген показує Києву та європейським союзникам, що Данія має волю й здатність продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

"Я сподіваюся, що більше країн наслідуватимуть цей приклад та зроблять свій внесок у якнайшвидшу реалізацію можливостей", – додав він.

Нагадаємо, Данія стала першою країною за межами G7, що підписала 10-річну угоду про співпрацю з Україною в галузі безпеки.

Данія є одним із найбільших донорів військової допомоги Києву порівняно з розміром її економіки. Її попередній пакет військової допомоги на 1,7 млрд крон (247,4 млн доларів) був представлений в середині лютого.

Раніше прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що Європа повинна уникнути помилок 1930-х років і активізувати та розширити свою оборонну промисловість для стримування Росії.

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Теги: Україна, війна, допомога, Данія, САУ CAESAR
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