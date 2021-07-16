Медики повернули слух дівчинці з Миколаєва, яка з сім'єю живе у Луцьку
Сьогодні, 05:28
Отоларингологи Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») провели дві кохлеарні імплантації і повернули здатність чути трирічній дівчинці, яка з батьками переїхала до Луцька з Миколаєва.
У дитини була глибока втрата слуху і слухові апарати їй не допомагали, - повідомляє Zaхid.net.
Оперував дітей керівник клініки хірургії голови та шиї «Охматдиту» Федір Юрочко при підтримці провідних отохірургів Європи.
Кохлеарні імпланти поставили трирічній дівчинці з Миколаєва (зараз сімʼя проживає у Луцьку). У дитини була глибока втрата слуху і єдина можливість для неї почути звуки – це кохлеарна імплантація.
«Імпланти надала відома американська компанія “Advanced Bionics”, яка є світовим лідером у розробці найдосконаліших систем кохлеарної імплантації для дорослих і дітей. Вартість таких імплантів – 25 тис. доларів, але дітям, які потребують кохлеарної імплантації, їх надають безкоштовно. По таку допомогу можуть звертатися батьки дітей з різних регіонів України», – каже Федір Юрочко.
Львівські отоларингологи провели кохлеарні імплантації дітям спільно з всесвітньовідомими отохірургами з Польщі та Бельгії: професором Анджеєм Жаровським (керівник Клініки оториноларингології в Антверпені (Бельгія), професором Юзефом Мєжвінським (керівник Клініки дитячої оториноларингології в Бидгощі (Польща) та професором Марціном Шиманським з Клініки оториноларингологї в Любліні (Польща).
За місяць відбудеться підключення зовнішньої частини імплантів і прооперовані діти зможуть почути свої перші у житті звуки.
У центрі слухопротезування, який діє у Центрі дитячої медицини, готові і надалі допомагати дітям з проблемами слуху з усієї України. Оскільки кохлеарні імпланти не з дешевих, лікарі сподіваються, що центр включать у державну програму.
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У дитини була глибока втрата слуху і слухові апарати їй не допомагали, - повідомляє Zaхid.net.
Оперував дітей керівник клініки хірургії голови та шиї «Охматдиту» Федір Юрочко при підтримці провідних отохірургів Європи.
Кохлеарні імпланти поставили трирічній дівчинці з Миколаєва (зараз сімʼя проживає у Луцьку). У дитини була глибока втрата слуху і єдина можливість для неї почути звуки – це кохлеарна імплантація.
«Імпланти надала відома американська компанія “Advanced Bionics”, яка є світовим лідером у розробці найдосконаліших систем кохлеарної імплантації для дорослих і дітей. Вартість таких імплантів – 25 тис. доларів, але дітям, які потребують кохлеарної імплантації, їх надають безкоштовно. По таку допомогу можуть звертатися батьки дітей з різних регіонів України», – каже Федір Юрочко.
Львівські отоларингологи провели кохлеарні імплантації дітям спільно з всесвітньовідомими отохірургами з Польщі та Бельгії: професором Анджеєм Жаровським (керівник Клініки оториноларингології в Антверпені (Бельгія), професором Юзефом Мєжвінським (керівник Клініки дитячої оториноларингології в Бидгощі (Польща) та професором Марціном Шиманським з Клініки оториноларингологї в Любліні (Польща).
За місяць відбудеться підключення зовнішньої частини імплантів і прооперовані діти зможуть почути свої перші у житті звуки.
У центрі слухопротезування, який діє у Центрі дитячої медицини, готові і надалі допомагати дітям з проблемами слуху з усієї України. Оскільки кохлеарні імпланти не з дешевих, лікарі сподіваються, що центр включать у державну програму.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Львівські лікарі прооперували 13-річну волинянку з надмірним потовиділенням рук та стоп
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