Медики повернули слух дівчинці з Миколаєва, яка з сім'єю живе у Луцьку

Отоларингологи Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») провели дві кохлеарні імплантації і повернули здатність чути трирічній дівчинці, яка з батьками переїхала до Луцька з Миколаєва.У дитини була глибока втрата слуху і слухові апарати їй не допомагали, - повідомляє Zaхid.net.Оперував дітей керівник клініки хірургії голови та шиї «Охматдиту»при підтримці провідних отохірургів Європи.Кохлеарні імпланти поставили трирічній дівчинці з Миколаєва (зараз сімʼя проживає у Луцьку). У дитини була глибока втрата слуху і єдина можливість для неї почути звуки – це кохлеарна імплантація.«Імпланти надала відома американська компанія “Advanced Bionics”, яка є світовим лідером у розробці найдосконаліших систем кохлеарної імплантації для дорослих і дітей. Вартість таких імплантів – 25 тис. доларів, але дітям, які потребують кохлеарної імплантації, їх надають безкоштовно. По таку допомогу можуть звертатися батьки дітей з різних регіонів України», – каже Федір Юрочко.Львівські отоларингологи провели кохлеарні імплантації дітям спільно з всесвітньовідомими отохірургами з Польщі та Бельгії: професором(керівник Клініки оториноларингології в Антверпені (Бельгія), професором(керівник Клініки дитячої оториноларингології в Бидгощі (Польща) та професоромз Клініки оториноларингологї в Любліні (Польща).За місяць відбудеться підключення зовнішньої частини імплантів і прооперовані діти зможуть почути свої перші у житті звуки.У центрі слухопротезування, який діє у Центрі дитячої медицини, готові і надалі допомагати дітям з проблемами слуху з усієї України. Оскільки кохлеарні імпланти не з дешевих, лікарі сподіваються, що центр включать у державну програму.