Пенсінерка з Луцька стала зіркою ТікТок через підрахунок донатів на ЗСУ. ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
Пенсіонерка з Луцька Тамара Лазаренко донатить гроші на ЗСУ та веде підрахунки, кому вона задонатила з власної пенсії.
Про це йдеться в сюжеті телеканалу «КонкурентTV».
Пенсіонерка спочатку записувала в блокнот втрати росіян, а згодом вже допомагала донатами. Відео з бабусею її онуки Софії в ТікТоці набрало майже сто тисяч перегядів.
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«Воно вже в мене в крові сидить. Як я получаю пенсію, я мушу послати», – каже лучанка.
Пані Тамара каже, що у день свого народження, 5 березня, отримала найкращий подарунок від ГУР – потоплений російський корабель. Жінка розповідає, що має відчуття, ніби також долучилась до цього процесу.
Про це йдеться в сюжеті телеканалу «КонкурентTV».
Пенсіонерка спочатку записувала в блокнот втрати росіян, а згодом вже допомагала донатами. Відео з бабусею її онуки Софії в ТікТоці набрало майже сто тисяч перегядів.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Бабуся-тіктокерка з Волині збирає мільйонні перегляди у мережі
«Воно вже в мене в крові сидить. Як я получаю пенсію, я мушу послати», – каже лучанка.
Пані Тамара каже, що у день свого народження, 5 березня, отримала найкращий подарунок від ГУР – потоплений російський корабель. Жінка розповідає, що має відчуття, ніби також долучилась до цього процесу.