Курс валют у Луцьку на 13 березня





Про це повідомляє



Євро купують за 42.20, а продають за 42.70.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.75, а продають за 9.95.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 13 березня готівковий курс долара становить 38.50, продають його за 39.00.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 42.20, а продають за 42.70.Щодо польського злотого, то його купують за 9.75, а продають за 9.95.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

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