Курс валют у Луцьку на 13 березня
Сьогодні, 09:21
13 березня готівковий курс долара становить 38.50, продають його за 39.00.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 42.20, а продають за 42.70.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.75, а продають за 9.95.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 42.20, а продають за 42.70.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.75, а продають за 9.95.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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