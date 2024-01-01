Захисники за добу ліквідували ще 980 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.03.24 орієнтовно:



– особового складу ‒ близько 426870 (+980) осіб,



– танків ‒ 6752 (+5) од,



– бойових броньованих машин ‒ 12921 (+20) од,



– артилерійських систем – 10554 (+32) од,



– РСЗВ – 1017 (+1) од,



– засоби ППО ‒ 715 (+2) од,



– літаків – 347 (+0) од,



– гелікоптерів – 325 (+0) од,



– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8205 (+22),



– крилаті ракети ‒ 1919 (+1),



– кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,



– підводні човни ‒ 1 (+0) од,



– автомобільної техніки та автоцистерн – 13932 (+62) од,



– спеціальна техніка ‒ 1699 (+8).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 426 870 вояк.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.– особового складу ‒ близько 426870 (+980) осіб,– танків ‒ 6752 (+5) од,– бойових броньованих машин ‒ 12921 (+20) од,– артилерійських систем – 10554 (+32) од,– РСЗВ – 1017 (+1) од,– засоби ППО ‒ 715 (+2) од,– літаків – 347 (+0) од,– гелікоптерів – 325 (+0) од,– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8205 (+22),– крилаті ракети ‒ 1919 (+1),– кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,– підводні човни ‒ 1 (+0) од,– автомобільної техніки та автоцистерн – 13932 (+62) од,– спеціальна техніка ‒ 1699 (+8).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію