Захисники за добу ліквідували ще 980 окупантів

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Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 426 870 вояк.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.03.24 орієнтовно:
– особового складу ‒ близько 426870 (+980) осіб,
– танків ‒ 6752 (+5) од,
– бойових броньованих машин ‒ 12921 (+20) од,
– артилерійських систем – 10554 (+32) од,
– РСЗВ – 1017 (+1) од,
– засоби ППО ‒ 715 (+2) од,
– літаків – 347 (+0) од,
– гелікоптерів – 325 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8205 (+22),
– крилаті ракети ‒ 1919 (+1),
– кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
– підводні човни ‒ 1 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 13932 (+62) од,
– спеціальна техніка ‒ 1699 (+8).
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.03.24 орієнтовно:
– особового складу ‒ близько 426870 (+980) осіб,
– танків ‒ 6752 (+5) од,
– бойових броньованих машин ‒ 12921 (+20) од,
– артилерійських систем – 10554 (+32) од,
– РСЗВ – 1017 (+1) од,
– засоби ППО ‒ 715 (+2) од,
– літаків – 347 (+0) од,
– гелікоптерів – 325 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8205 (+22),
– крилаті ракети ‒ 1919 (+1),
– кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
– підводні човни ‒ 1 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 13932 (+62) од,
– спеціальна техніка ‒ 1699 (+8).
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