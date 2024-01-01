Захисники за добу ліквідували ще 980 окупантів

Захисники за добу ліквідували ще 980 окупантів
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 426 870 вояк.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.03.24 орієнтовно:

– особового складу ‒ близько 426870 (+980) осіб,

– танків ‒ 6752 (+5) од,

– бойових броньованих машин ‒ 12921 (+20) од,

– артилерійських систем – 10554 (+32) од,

– РСЗВ – 1017 (+1) од,

– засоби ППО ‒ 715 (+2) од,

– літаків – 347 (+0) од,

– гелікоптерів – 325 (+0) од,

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8205 (+22),

– крилаті ракети ‒ 1919 (+1),

– кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

– підводні човни ‒ 1 (+0) од,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 13932 (+62) од,

– спеціальна техніка ‒ 1699 (+8).

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
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