Волинянина, який кілька разів вдарив співмешканку ножем, взяли під варту

Волинянина, який кілька разів вдарив співмешканку ножем, взяли під варту
Волинянина, який мало не убив співмешканку, взяли під варту.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 32-річному жителю Ковеля повідомлено про підозру в умисному заподіянні 33-річній жінці тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 121 КК України).

За даними слідства, увечері 8 березня 2024 року нетверезий чоловік під час сварки зі співмешканкою завдав їй множинних ударів кухонним ножем.

Завдяки вчасно наданій медичній допомозі жінка вижила.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 121 КК України, умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, карається позбавленням волі на строк від пяти до восьми років.

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Теги: Волинянин, співмешканка, ніж, прокуратура
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