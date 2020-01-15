Волинянина, який кілька разів вдарив співмешканку ножем, взяли під варту
Сьогодні, 09:40
Волинянина, який мало не убив співмешканку, взяли під варту.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 32-річному жителю Ковеля повідомлено про підозру в умисному заподіянні 33-річній жінці тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 121 КК України).
За даними слідства, увечері 8 березня 2024 року нетверезий чоловік під час сварки зі співмешканкою завдав їй множинних ударів кухонним ножем.
Завдяки вчасно наданій медичній допомозі жінка вижила.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 121 КК України, умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, карається позбавленням волі на строк від пяти до восьми років.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 32-річному жителю Ковеля повідомлено про підозру в умисному заподіянні 33-річній жінці тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 121 КК України).
За даними слідства, увечері 8 березня 2024 року нетверезий чоловік під час сварки зі співмешканкою завдав їй множинних ударів кухонним ножем.
Завдяки вчасно наданій медичній допомозі жінка вижила.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 121 КК України, умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, карається позбавленням волі на строк від пяти до восьми років.
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