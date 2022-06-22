На Волині чоловік вдарив 33-річну співмешканку ножем

На Волині чоловік вдарив 33-річну співмешканку ножем
У Ковелі чоловік спричинив співмешканці тяжкі тілесні ушкодження: поліцейські затримали зловмисника.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Подія трапилася у ніч на 9 березня. Між співмешканцями виник конфлікт, внаслідок якого чоловік наніс ножем тілесні ушкодження 33-річній жінці. ЇЇ госпіталізували до лікарні. За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.121 (Тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Слідчі оголосили 32-річному зловмиснику про підозру у скоєному злочині та затримали його порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Триває слідство.

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Теги: Волинь, Ковель, співмешканець, жінка, поранення
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