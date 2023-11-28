На Волині – смертельна аварія: автомобіль влетів в огорожу
Сьогодні, 10:59
Дорожньо-транспортна пригода трапилася ввечері 9 березня у селі Куснища Ковельського району.
Водій автомобіля не впорався з керуванням та влетів в огорожу. Від отриманих травм чоловік загинув на місці ДТП, пишуть Волинські новини.
Як розповів завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, виклик про ДТП з постраждалими надійшов у швидку близько 23:00.
По приїзду бригада медиків констатувала біологічну смерть у потерпілого. Померлому було приблизно 30 років.
Подробиці згодом.
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Водій автомобіля не впорався з керуванням та влетів в огорожу. Від отриманих травм чоловік загинув на місці ДТП, пишуть Волинські новини.
Як розповів завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, виклик про ДТП з постраждалими надійшов у швидку близько 23:00.
По приїзду бригада медиків констатувала біологічну смерть у потерпілого. Померлому було приблизно 30 років.
Подробиці згодом.
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