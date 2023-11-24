У Гаазі представили результати розслідування воєнних злочинів росіян

Поліцейські представили результати розслідуванняна щорічному засіданні експертів в Гаазі.Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.До заходу долучилися представники понад 30 країн — слідчі підрозділів країн Європи, США та Канади, що спеціалізуються на розслідуваннях злочинів проти людяності, геноциду та воєнних злочинів, а також представники Євроюсту та міжнародних неурядових організацій.Зустріч відбулася у Штаб-квартирі Європолу в Гаазі (Нідерланди). Національну поліцію України представляли перший заступник Голови — начальник Головного слідчого управліннята керівник Департаменту документування воєнних злочинів Головного слідчого управлінняПредставники української делегації поділилися з іноземними колегами унікальними як для поліцейських навичками у розслідуванні воєнних злочинів під час активної фази війни з використанням усіх новітніх можливостей та технологій.«Підсистему «Воєнний злочин» створили фахівці Національної поліції України. Ми надали доступ до її даних всім Силам безпеки та оборони країни. Це безпрецедентний випадок: всі силові відомства країни об’єднались не тільки для знищення ворога на полі бою, а й для здійснення над ними правосуддя в національних й міжнародних судах. Ми також обмінюємось даними про воєнних злочинців з Європолом, Євроюстом та іншими міжнародними партнерами, які допомагають нам у розслідувані цих злочинів», - розповів начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.