У Гаазі представили результати розслідування воєнних злочинів росіян
Сьогодні, 11:26
Поліцейські представили результати розслідування воєнних злочинів в Україні на щорічному засіданні експертів в Гаазі.
Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.
До заходу долучилися представники понад 30 країн — слідчі підрозділів країн Європи, США та Канади, що спеціалізуються на розслідуваннях злочинів проти людяності, геноциду та воєнних злочинів, а також представники Євроюсту та міжнародних неурядових організацій.
Зустріч відбулася у Штаб-квартирі Європолу в Гаазі (Нідерланди). Національну поліцію України представляли перший заступник Голови — начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе та керівник Департаменту документування воєнних злочинів Головного слідчого управління Олександр Шаповалов.
Представники української делегації поділилися з іноземними колегами унікальними як для поліцейських навичками у розслідуванні воєнних злочинів під час активної фази війни з використанням усіх новітніх можливостей та технологій.
«Підсистему «Воєнний злочин» створили фахівці Національної поліції України. Ми надали доступ до її даних всім Силам безпеки та оборони країни. Це безпрецедентний випадок: всі силові відомства країни об’єднались не тільки для знищення ворога на полі бою, а й для здійснення над ними правосуддя в національних й міжнародних судах. Ми також обмінюємось даними про воєнних злочинців з Європолом, Євроюстом та іншими міжнародними партнерами, які допомагають нам у розслідувані цих злочинів», - розповів начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.
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Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.
До заходу долучилися представники понад 30 країн — слідчі підрозділів країн Європи, США та Канади, що спеціалізуються на розслідуваннях злочинів проти людяності, геноциду та воєнних злочинів, а також представники Євроюсту та міжнародних неурядових організацій.
Зустріч відбулася у Штаб-квартирі Європолу в Гаазі (Нідерланди). Національну поліцію України представляли перший заступник Голови — начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе та керівник Департаменту документування воєнних злочинів Головного слідчого управління Олександр Шаповалов.
Представники української делегації поділилися з іноземними колегами унікальними як для поліцейських навичками у розслідуванні воєнних злочинів під час активної фази війни з використанням усіх новітніх можливостей та технологій.
«Підсистему «Воєнний злочин» створили фахівці Національної поліції України. Ми надали доступ до її даних всім Силам безпеки та оборони країни. Це безпрецедентний випадок: всі силові відомства країни об’єднались не тільки для знищення ворога на полі бою, а й для здійснення над ними правосуддя в національних й міжнародних судах. Ми також обмінюємось даними про воєнних злочинців з Європолом, Євроюстом та іншими міжнародними партнерами, які допомагають нам у розслідувані цих злочинів», - розповів начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.
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