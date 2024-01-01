У бою на Запоріжжі поліг лучанин Дмитро Струк

У бою на Запоріжжі поліг лучанин Дмитро Струк
У бою із російськими загарбниками неподалік Новодарівки на Запоріжжі обірвалося життя 37-річного лучанина Дмитра Струка.

Про це у телеграмі повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

«На жаль, маємо ще одну втрату. Лучанин Струк Дмитро Олександрович, 27.04.1986 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду водія-радіотелефоніста 3 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 2 стрілецької роти», - зазначив Поліщук.

Солдат загинув 9 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Новодарівка Запорізької області.

«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначив міський голова.

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Теги: загиблі, війна
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