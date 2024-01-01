Волинська тероборона отримала оптику на 1,2 мільйона

Волинська тероборона отримала оптику на 1,2 мільйона
Бійці Волинської тероборони, які виконують бойові завдання на фронті, отримали допомогу від фонду «Повернись живим».

Про це у телеграмі повідомляє 100-та окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ.

100 обр одержала від фонду «Повернись живим» дев’ять високоякісних монокулярів нічного бачення.

Вартість одного такого приладу складає майже 137 тисяч гривень.
Волинська тероборона отримала оптику на 1,2 мільйона

«Щиро дякуємо фонду за регулярну підтримку підрозділів нашої бригади! – Разом крокуємо до Перемоги!» - зазначили у військовій частині.

Нагадаємо, 15 січня у Серебрянському лісі на Луганщині бійці 100 бригади тероборони Волині ліквідували 27 російських військових.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія виготовляє утричі більше снарядів, ніж Захід може передати ЗСУ
Сьогодні, 12:27
У Луцьку під час бійки чоловік вдарив ножем 50-річного сусіда
Сьогодні, 12:05
Волинська тероборона отримала оптику на 1,2 мільйона
Сьогодні, 11:59
У бою на Запоріжжі поліг лучанин Дмитро Струк
Сьогодні, 11:37
На Волині в аварії загинув поліцейський
Сьогодні, 11:33
Схожі новини
Волинська тероборона на фронті отримала допомогу з Ковеля Волинська тероборона на фронті отримала допомогу з Ковеля
05 березень, 13:28
Нагороду від головкома ЗСУ отримав «Барсік» із Волинської тероборони Нагороду від головкома ЗСУ отримав «Барсік» із Волинської тероборони
04 березень, 17:20
«Доцент» із Волині воює із перших днів Великої війни «Доцент» із Волині воює із перших днів Великої війни
03 березень, 13:08
Волинянин у лавах ЗСУ – з першого дня Великої війни: заради внучок Волинянин у лавах ЗСУ – з першого дня Великої війни: заради внучок
29 лютий, 17:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин отримав три роки в'язниці за ухилення від мобілізації
Сьогодні, 12:45
 0
Росія виготовляє утричі більше снарядів, ніж Захід може передати ЗСУ
Сьогодні, 12:27
 0
У Луцьку під час бійки чоловік вдарив ножем 50-річного сусіда
Сьогодні, 12:05
 0
Волинська тероборона отримала оптику на 1,2 мільйона
Сьогодні, 11:59
 0
У бою на Запоріжжі поліг лучанин Дмитро Струк
Сьогодні, 11:37
 0
Медіа
відео
1/8