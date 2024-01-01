Волинська тероборона отримала оптику на 1,2 мільйона





Про це у телеграмі повідомляє 100-та окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ.



100 обр одержала від фонду «Повернись живим» дев’ять високоякісних монокулярів нічного бачення.



Вартість одного такого приладу складає майже 137 тисяч гривень.



«Щиро дякуємо фонду за регулярну підтримку підрозділів нашої бригади! – Разом крокуємо до Перемоги!» - зазначили у військовій частині.



Нагадаємо, 15 січня у Серебрянському лісі на Луганщині бійці 100 бригади тероборони Волині ліквідували 27 російських військових.

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