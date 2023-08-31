У Луцьку під час бійки чоловік вдарив ножем 50-річного сусіда
Сьогодні, 12:05
У Луцьку чоловік вирішив конфлікт ножем: поліцейські розпочали кримінальне провадження.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Внаслідок бійки, яка закінчилась різаниною, 50-річний лучанин отримав тяжкі тілесні ушкодження. Нападника встановили та затримали.
У ніч з 9 на 10 березня до поліції Луцька надійшла інформація про бійку в дворі будинку № 8 по пр. Соборності, внаслідок якої один з її учасників отримав ножове поранення та був госпіталізований.
На місце відразу направили слідчо-оперативну групу. Встановлюючи обставини події, поліцейські з’ясували, що у потерпілого та його сусіда, під час розпиття алкогольних напоїв, розгорілась словесна суперечка, яка згодом переросла у бійку, в результаті якої один із них раптово дістав ніж та завдав декілька ударів своєму опоненту.
Поліцейські оперативно встановили зловмисника. Його вже затримали у порядку статті 208 КПК України.
Наразі за цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 КК України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Внаслідок бійки, яка закінчилась різаниною, 50-річний лучанин отримав тяжкі тілесні ушкодження. Нападника встановили та затримали.
У ніч з 9 на 10 березня до поліції Луцька надійшла інформація про бійку в дворі будинку № 8 по пр. Соборності, внаслідок якої один з її учасників отримав ножове поранення та був госпіталізований.
На місце відразу направили слідчо-оперативну групу. Встановлюючи обставини події, поліцейські з’ясували, що у потерпілого та його сусіда, під час розпиття алкогольних напоїв, розгорілась словесна суперечка, яка згодом переросла у бійку, в результаті якої один із них раптово дістав ніж та завдав декілька ударів своєму опоненту.
Поліцейські оперативно встановили зловмисника. Його вже затримали у порядку статті 208 КПК України.
Наразі за цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 КК України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Слідство триває.
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