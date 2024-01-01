Волинянин отримав три роки в'язниці за ухилення від мобілізації

Волинянин отримав три роки в'язниці за ухилення від мобілізації
Волинянин, який ухилився від призову за мобілізацією, три роки перебуватиме за ґратами.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Любомльський районний суд визнав 38-річного жителя міста Любомля винуватим в ухиленні від призову за мобілізацією (ст. 336 КК України).

Військовозобов'язаний чоловік, визнаний лікарською комісією здоровим і придатним до військової служби, отримав персональну повістку про необхідність прибуття для відправки у складі команди для проходження служби у ЗСУ, проте 23 жовтня 2023 року без поважних причин не з'явився на пункт збору.

Жодних правових підстав на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації чоловік не мав, але від призову ухилився.

Суд призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі.

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Теги: Волинь, суд, військовозобов'язаний
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