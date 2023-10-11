12 українських пілотів будуть готові керувати F-16 у липні, − NYT

12 українських пілотів будуть готові керувати F-16 у липні, − NYT
Дванадцять українських пілотів будуть готові пілотувати винищувачі F-16 у бойових умовах уже влітку, але до того моменту, коли вони повернуться додому, Україні передадуть лише 6 літаків.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на New York Times.

"Очікується, що дванадцять пілотів − фактично повна ескадрилья − будуть готові до бойових польотів на F-16 влітку цього року після 10-місячної підготовки в Данії, Великій Британії та Сполучених Штатах.

Але на той час, коли пілоти повернуться в Україну, буде поставлено лише шість F-16 з близько 45 винищувачів, які обіцяли європейські союзники", - йдеться в повідомленні.

Видання пише, що наразі на українських пілотів чекають винищувачі і льотчики-інструктори у новому навчальному центрі на авіабазі Фетешті на півдні Румунії, який має відігравати вирішальну роль у навчанні українців. Але поки що неясно, коли українські пілоти розпочнуть тренування в цьому центрі.

Також, за словами чиновників, залишається багато невизначеності щодо того, коли кожна країна надішле свої літаки, скільки їх Україна отримає, як швидко можна підготувати пілотів і достатню кількість людей, які зможуть належним чином обслуговувати винищувачі.

NYT підкреслює, що підготовка українських пілотів на сучасних західних літаках відбувається блискавично, стискаючи роки навчання до кількох місяців. Попри це процес просувається повільніше, ніж сподівалися Україна і її союзники, оскільки пілотам довелося опановувати англійську мову і західну військову практику, щоб ефективно використовувати F-16.

Видання нагадує, що підготовка українських пілотів розпочалася в серпні минулого року на авіабазі на півдні Данії, але "їхні мовні навички і знання західних технологій польотів сповільнювали процес". За словами данських офіційних осіб, українські пілоти були готові до польотів лише в січні 2024 року.

NYT також акцентує на тому, що Данія, Нідерланди, Норвегія і Бельгія зобов'язалися відправити в Україну близько 45 літаків, чого достатньо для трьох невеликих ескадрилій. Данія відправить перші 6 літаків наприкінці весни, ще 13 мають прибути до кінця року та у 2025 році.

Інші ж країни ще не визначили дату поставки своїх F-16. У Міноборони Нідерландів, які пообіцяли поставити 24 винищувачі, заявили, що притримуватимуть їх доти, доки Україна не буде готова їх прийняти.

Також є потреба в обслуговуючому персоналі винищувачів. Наразі близько 50 українських техніків проходять підготовку в Данії для підтримки і ремонту літаків, а також для роботи з комплектами озброєння. NYT пише, що F-16 настільки складні, що для обслуговування кожного з них зазвичай потрібно від 8 до 14 осіб.

Офіційні особи заявили, що західні оборонні підрядники повинні будуть супроводжувати літаки в Україну і залишатися з ними, поки не буде достатньої кількості українських екіпажів для їх належного обслуговування, і що цей процес може тривати роками.

Крім того, за даними видання, відтермінувати вступ F-16 у війну може також необхідність ремонту застарілих і пошкоджених війною військових злітно-посадкових смуг в Україні.

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Теги: Росія, Україна, війна, літаки
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