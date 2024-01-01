Синоптики попередили волинян про сильний вітер

Синоптики попередили волинян про сильний вітер
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.

Про це йдеться у повідомленні на каналі центру в телеграмі.

За даними синоптиків, завтра, 12 березня, по Луцьку та області, очікуються пориви південно-східного вітру 15-20 м/с.

«Рівень небезпечності – І, жовтий», - зазначили у Волинському обласному гідрометцентрі.

Синоптики попередили волинян про сильний вітер

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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