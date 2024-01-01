Синоптики попередили волинян про сильний вітер





Про це йдеться у повідомленні на каналі центру в телеграмі.



За даними синоптиків, завтра, 12 березня, по Луцьку та області, очікуються пориви південно-східного вітру 15-20 м/с.



«Рівень небезпечності – І, жовтий», - зазначили у Волинському обласному гідрометцентрі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.Про це йдеться у повідомленні на каналі центру в телеграмі.За даними синоптиків, завтра, 12 березня, по Луцьку та області, очікуються пориви південно-східного вітру 15-20 м/с.«Рівень небезпечності – І, жовтий», - зазначили у Волинському обласному гідрометцентрі.

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