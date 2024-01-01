Синоптики попередили волинян про сильний вітер
Сьогодні, 13:19
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.
Про це йдеться у повідомленні на каналі центру в телеграмі.
За даними синоптиків, завтра, 12 березня, по Луцьку та області, очікуються пориви південно-східного вітру 15-20 м/с.
«Рівень небезпечності – І, жовтий», - зазначили у Волинському обласному гідрометцентрі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на каналі центру в телеграмі.
За даними синоптиків, завтра, 12 березня, по Луцьку та області, очікуються пориви південно-східного вітру 15-20 м/с.
«Рівень небезпечності – І, жовтий», - зазначили у Волинському обласному гідрометцентрі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Одеситка «зливала» окупантам, де базуються тероборона і морпіхи
Сьогодні, 13:56
Синоптики попередили волинян про сильний вітер
Сьогодні, 13:19
Волинянин отримав три роки в'язниці за ухилення від мобілізації
Сьогодні, 12:45