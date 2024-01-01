Одеситка «зливала» окупантам, де базуються тероборона і морпіхи

Одеситка «зливала» окупантам, де базуються тероборона і морпіхи
Жителька Одеси постане перед судом за «злив» даних про місця базування підрозділів тероборони та морської піхоти ЗСУ.

Про це в телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жительки Одеси за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачена співпрацювала з представниками спецслужб рф. Вона передавала через Telegram координати місць дислокації особового складу і вогневих позицій Збройних Сил України, розміщених на території Одеси та м. Чорноморськ Одеської області.

У «зоні особливої уваги» ворога була інформація про розташування особового складу підрозділів Сил тероборони та морської піхоти в окремих адмінбудівлях на території регіону.

У листопаді 2023 року правоохоронці затримали жінку в порядку ст. 208 КПК України. Під час обшуків у її квартирі вилучено мобільний телефон із доказами співпраці з кадровим співробітником розвідувального центру гу гш зс рф.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою.
Одеситка «зливала» окупантам, де базуються тероборона і морпіхи

Досудове розслідування – СБУ.

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Теги: зрадники, СБУ
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