Одеситка «зливала» окупантам, де базуються тероборона і морпіхи
Сьогодні, 13:56
Жителька Одеси постане перед судом за «злив» даних про місця базування підрозділів тероборони та морської піхоти ЗСУ.
Про це в телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.
Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жительки Одеси за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).
Слідством встановлено, що обвинувачена співпрацювала з представниками спецслужб рф. Вона передавала через Telegram координати місць дислокації особового складу і вогневих позицій Збройних Сил України, розміщених на території Одеси та м. Чорноморськ Одеської області.
У «зоні особливої уваги» ворога була інформація про розташування особового складу підрозділів Сил тероборони та морської піхоти в окремих адмінбудівлях на території регіону.
У листопаді 2023 року правоохоронці затримали жінку в порядку ст. 208 КПК України. Під час обшуків у її квартирі вилучено мобільний телефон із доказами співпраці з кадровим співробітником розвідувального центру гу гш зс рф.
Наразі обвинувачена перебуває під вартою.
Досудове розслідування – СБУ.
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Про це в телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.
Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жительки Одеси за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).
Слідством встановлено, що обвинувачена співпрацювала з представниками спецслужб рф. Вона передавала через Telegram координати місць дислокації особового складу і вогневих позицій Збройних Сил України, розміщених на території Одеси та м. Чорноморськ Одеської області.
У «зоні особливої уваги» ворога була інформація про розташування особового складу підрозділів Сил тероборони та морської піхоти в окремих адмінбудівлях на території регіону.
У листопаді 2023 року правоохоронці затримали жінку в порядку ст. 208 КПК України. Під час обшуків у її квартирі вилучено мобільний телефон із доказами співпраці з кадровим співробітником розвідувального центру гу гш зс рф.
Наразі обвинувачена перебуває під вартою.
Досудове розслідування – СБУ.
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