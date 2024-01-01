Блокада кордону: найбільша черга фур – на «Ягодині»

Польські фермери продовжують ускладнювати або обмежувати рух для вантажних транспортних засобів на кордоні з Україною у 5 пунктах пропуску. Найбільша черга із фур нині спостерігається у мужі народному пункті пропуску «Ягодин» на Волині.Про це заявив речник ДПСУв ефірі національного телемарафону новин, пише Українська правда."Станом на зараз польськими фермерами блокується п'ять напрямків. Бо, нагадаю, в ніч із 8 на 9 березнячерез пункт пропуску "Краківець-Корчова". За ці останні дні ми бачимо інтенсивність руху саме по цим пунктом пропуску досить висока із можливістю перетину кордону в обох напрямках. Але, звісно, і на цьому напрямку черга залишається: станом на ранок це близько 600 вантажівок…За п'яти напрямками, де блокування руху продовжується або ускладнюється рух для вантажних транспортних засобів станом на ранок в черга х- 1700 вантажівок, найбільше на пункті пропуску "Ягодин", - заявив Демченко.Таким чином польські фермери продовжують ускладнювати або обмежувати рух для вантажних транспортних засобів на напрямку пунктів пропуску "Дорогуськ-Ягодин", "Зосін-Устилуг", "Долгобичув-Угринів", "Гребенне - Рава-Руська", "Медика-Шегині".Окрім цього, за інформацією від польських прикордонників, з 09.00 сьогодні, 11 березня, протестувальники не пропускають до Польщі вантажівки, які слідують через пункт пропуску "Угринів". На виїзд з Польщі заявлялося про пропуск по 4 вантажні автомобілі щогодини.Також о 9.21 від польської сторони надійшла інформація, що протестуючі перед пунктом пропуску "Зосін-Устилуг" на виїзд з України не будуть пропускати жодного вантажного автомобіля, до якого часу не відомо, а на в'їзд в Україну будуть здійснювати пропуск по 6 вантажних автомобілів щогодини.Крім цього, за наявною інформацією, з 13 березня протестувальники планують знову поновити блокування пункту пропуску "Краківець-Корчова".Станом на полудень 11 березня на всіх напрямках рух легкових транспортних засобів та автобусів не обмежується.