Блокада кордону: найбільша черга фур – на «Ягодині»

Блокада кордону: найбільша черга фур – на «Ягодині»
Польські фермери продовжують ускладнювати або обмежувати рух для вантажних транспортних засобів на кордоні з Україною у 5 пунктах пропуску. Найбільша черга із фур нині спостерігається у мужі народному пункті пропуску «Ягодин» на Волині.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону новин, пише Українська правда.

"Станом на зараз польськими фермерами блокується п'ять напрямків. Бо, нагадаю, в ніч із 8 на 9 березня польські фермери припинили блокування напряму через пункт пропуску "Краківець-Корчова". За ці останні дні ми бачимо інтенсивність руху саме по цим пунктом пропуску досить висока із можливістю перетину кордону в обох напрямках. Але, звісно, і на цьому напрямку черга залишається: станом на ранок це близько 600 вантажівок…

За п'яти напрямками, де блокування руху продовжується або ускладнюється рух для вантажних транспортних засобів станом на ранок в черга х- 1700 вантажівок, найбільше на пункті пропуску "Ягодин", - заявив Демченко.

Таким чином польські фермери продовжують ускладнювати або обмежувати рух для вантажних транспортних засобів на напрямку пунктів пропуску "Дорогуськ-Ягодин", "Зосін-Устилуг", "Долгобичув-Угринів", "Гребенне - Рава-Руська", "Медика-Шегині".

Окрім цього, за інформацією від польських прикордонників, з 09.00 сьогодні, 11 березня, протестувальники не пропускають до Польщі вантажівки, які слідують через пункт пропуску "Угринів". На виїзд з Польщі заявлялося про пропуск по 4 вантажні автомобілі щогодини.

Також о 9.21 від польської сторони надійшла інформація, що протестуючі перед пунктом пропуску "Зосін-Устилуг" на виїзд з України не будуть пропускати жодного вантажного автомобіля, до якого часу не відомо, а на в'їзд в Україну будуть здійснювати пропуск по 6 вантажних автомобілів щогодини.

Крім цього, за наявною інформацією, з 13 березня протестувальники планують знову поновити блокування пункту пропуску "Краківець-Корчова".

Станом на полудень 11 березня на всіх напрямках рух легкових транспортних засобів та автобусів не обмежується.

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Теги: кордон, Волинь
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