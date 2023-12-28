«Дію» можна буде використовувати як цифровий гаманець
Сьогодні, 14:29
Європарламент проголосував за створення європейського гаманця цифрової ідентифікації (EUDI). Україна приєдналась до цього проєкту.
Про це в телеграмі повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
Голова Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що після запуску пілотного проєкту в ЄС українці зможуть використовувати «Дію» як цифровий гаманець, а європейці — свої цифрові гаманці в Україні.
Тестування прототипів гаманців має завершитися до квітня 2025 року.
Нагадаємо, понад 60 000 захисних споруд в Україні, які можуть захистити майже половину населення, будуть представлені у новому сервісі в застосунку “Дія” – Мапі пунктів незламності та укриттів. При цьому укриття в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях недоступні в "Дії" з міркувань безпеки.
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Про це в телеграмі повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
Голова Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що після запуску пілотного проєкту в ЄС українці зможуть використовувати «Дію» як цифровий гаманець, а європейці — свої цифрові гаманці в Україні.
Тестування прототипів гаманців має завершитися до квітня 2025 року.
Нагадаємо, понад 60 000 захисних споруд в Україні, які можуть захистити майже половину населення, будуть представлені у новому сервісі в застосунку “Дія” – Мапі пунктів незламності та укриттів. При цьому укриття в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях недоступні в "Дії" з міркувань безпеки.
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