«Дію» можна буде використовувати як цифровий гаманець

«Дію» можна буде використовувати як цифровий гаманець
Європарламент проголосував за створення європейського гаманця цифрової ідентифікації (EUDI). Україна приєдналась до цього проєкту.

Про це в телеграмі повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Голова Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що після запуску пілотного проєкту в ЄС українці зможуть використовувати «Дію» як цифровий гаманець, а європейці — свої цифрові гаманці в Україні.

Тестування прототипів гаманців має завершитися до квітня 2025 року.

Нагадаємо, понад 60 000 захисних споруд в Україні, які можуть захистити майже половину населення, будуть представлені у новому сервісі в застосунку “Дія” – Мапі пунктів незламності та укриттів. При цьому укриття в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях недоступні в "Дії" з міркувань безпеки.

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Теги: гроші, бізнес
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