«Дію» можна буде використовувати як цифровий гаманець

Європарламент проголосував за створення європейського гаманця цифрової ідентифікації (EUDI). Україна приєдналась до цього проєкту.Про це в телеграмі повідомив очільник МінцифриГолова Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що після запуску пілотного проєкту в ЄС українці зможуть використовувати «Дію» як цифровий гаманець, а європейці — свої цифрові гаманці в Україні.Тестування прототипів гаманців має завершитися до квітня 2025 року.Нагадаємо, понад 60 000 захисних споруд в Україні, які можуть захистити майже половину населення,в застосунку “Дія” – Мапі пунктів незламності та укриттів. При цьому укриття в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях недоступні в "Дії" з міркувань безпеки.