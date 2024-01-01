Волиняни навколішки зустріли Героя Миколу Лисика

Микола Лисик.



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Місцеві мешканці зустріли захисника навколішки з квітами та державними прапорами.



Життя молодого бійця, жителя Каменя-Каширського, обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту української держави 9 березня 2024 року в Донецькій області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На рідну волинську землю сьогодні, 11 березня, «на щиті» повернувся полеглий ГеройПро це пише ВСН Місцеві мешканці зустріли захисника навколішки з квітами та державними прапорами.Життя молодого бійця, жителя Каменя-Каширського,із захисту української держави 9 березня 2024 року в Донецькій області.

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