Волиняни навколішки зустріли Героя Миколу Лисика

Волиняни навколішки зустріли Героя Миколу Лисика
На рідну волинську землю сьогодні, 11 березня, «на щиті» повернувся полеглий Герой Микола Лисик.

Про це пише ВСН.

Місцеві мешканці зустріли захисника навколішки з квітами та державними прапорами.

Життя молодого бійця, жителя Каменя-Каширського, обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту української держави 9 березня 2024 року в Донецькій області.


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Теги: загиблі, війна
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