Волиняни навколішки зустріли Героя Миколу Лисика
Сьогодні, 15:03
На рідну волинську землю сьогодні, 11 березня, «на щиті» повернувся полеглий Герой Микола Лисик.
Про це пише ВСН.
Місцеві мешканці зустріли захисника навколішки з квітами та державними прапорами.
Життя молодого бійця, жителя Каменя-Каширського, обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту української держави 9 березня 2024 року в Донецькій області.
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Про це пише ВСН.
Місцеві мешканці зустріли захисника навколішки з квітами та державними прапорами.
Життя молодого бійця, жителя Каменя-Каширського, обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту української держави 9 березня 2024 року в Донецькій області.
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