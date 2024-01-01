Футболістки з Волині вибороли путівку на Кубок світу

Футболістки з Волині вибороли путівку на Кубок світу
Школярки з Волині стали чемпіонками VI літньої Гімназіади України з футболу, що завершилися у Києві.

Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.

У Києві завершився фінальний етап VI літньої Гімназіади України з футболу серед дівчат 2006-2008 років народження. Збірну шкільну команду Волині представляли учениці Володимирського спортивного ліцею.

Упродовж трьох днів дівчата змагались з однолітками із Сумської та Одеської областей. В результаті безкомпромісної боротьби волинянки здобули впевнену перемогу і вибороли золоті нагороди.

«Вітаємо спортсменок з перемогою та бажаємо таких же перемог на Кубку Світу ISF Football World Cup 2024 у Китаї, перепустку на який надала їм перемога у Гімназіаді», - зазначили в ОВА.

Водночас у Львові визначились фіналісти змагань серед юнаків. І знову Волинь – в переліку переможців.

За звання фіналістів змагались команди школярів Волинської, Миколаївської та дві команди Львівської областей.

Збірна учнівська команда Волині, до складу якої увійшли учні із 8 обласних ЗОШ, перемогли конкурентів з Миколаївської області та Львівський «Рух».

А також зіграли в нічию із львівськими «Карпатами», чим забезпечили свою участь у фіналі Гімназіади серед юнаків, який розпочнеться 17 березня у Києві.


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Теги: спорт, Волинь
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