Футболістки з Волині вибороли путівку на Кубок світу
Сьогодні, 15:20
Школярки з Волині стали чемпіонками VI літньої Гімназіади України з футболу, що завершилися у Києві.
Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.
У Києві завершився фінальний етап VI літньої Гімназіади України з футболу серед дівчат 2006-2008 років народження. Збірну шкільну команду Волині представляли учениці Володимирського спортивного ліцею.
Упродовж трьох днів дівчата змагались з однолітками із Сумської та Одеської областей. В результаті безкомпромісної боротьби волинянки здобули впевнену перемогу і вибороли золоті нагороди.
«Вітаємо спортсменок з перемогою та бажаємо таких же перемог на Кубку Світу ISF Football World Cup 2024 у Китаї, перепустку на який надала їм перемога у Гімназіаді», - зазначили в ОВА.
Водночас у Львові визначились фіналісти змагань серед юнаків. І знову Волинь – в переліку переможців.
За звання фіналістів змагались команди школярів Волинської, Миколаївської та дві команди Львівської областей.
Збірна учнівська команда Волині, до складу якої увійшли учні із 8 обласних ЗОШ, перемогли конкурентів з Миколаївської області та Львівський «Рух».
А також зіграли в нічию із львівськими «Карпатами», чим забезпечили свою участь у фіналі Гімназіади серед юнаків, який розпочнеться 17 березня у Києві.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.
У Києві завершився фінальний етап VI літньої Гімназіади України з футболу серед дівчат 2006-2008 років народження. Збірну шкільну команду Волині представляли учениці Володимирського спортивного ліцею.
Упродовж трьох днів дівчата змагались з однолітками із Сумської та Одеської областей. В результаті безкомпромісної боротьби волинянки здобули впевнену перемогу і вибороли золоті нагороди.
«Вітаємо спортсменок з перемогою та бажаємо таких же перемог на Кубку Світу ISF Football World Cup 2024 у Китаї, перепустку на який надала їм перемога у Гімназіаді», - зазначили в ОВА.
Водночас у Львові визначились фіналісти змагань серед юнаків. І знову Волинь – в переліку переможців.
За звання фіналістів змагались команди школярів Волинської, Миколаївської та дві команди Львівської областей.
Збірна учнівська команда Волині, до складу якої увійшли учні із 8 обласних ЗОШ, перемогли конкурентів з Миколаївської області та Львівський «Рух».
А також зіграли в нічию із львівськими «Карпатами», чим забезпечили свою участь у фіналі Гімназіади серед юнаків, який розпочнеться 17 березня у Києві.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Аварія на Волині: авто злетіло в кювет, є постраждалі
Сьогодні, 15:59
Футболістки з Волині вибороли путівку на Кубок світу
Сьогодні, 15:20
Волиняни навколішки зустріли Героя Миколу Лисика
Сьогодні, 15:03
Волинянин постане перед судом за торгівлю алкоконтрафактом
Сьогодні, 14:46