Футболістки з Волині вибороли путівку на Кубок світу

Школярки з Волині стали чемпіонками VI літньої Гімназіади України з футболу, що завершилися у Києві.Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.У Києві завершився фінальний етап VI літньої Гімназіади України з футболу серед дівчат 2006-2008 років народження. Збірну шкільну команду Волині представляли учениці Володимирського спортивного ліцею.Упродовж трьох днів дівчата змагались з однолітками із Сумської та Одеської областей. В результаті безкомпромісної боротьби волинянки здобули впевнену перемогу і«Вітаємо спортсменок з перемогою та бажаємо таких же перемог на Кубку Світу ISF Football World Cup 2024 у Китаї, перепустку на який надала їм перемога у Гімназіаді», - зазначили в ОВА.Водночас у Львові визначились фіналісти змагань серед юнаків. І знову Волинь – в переліку переможців.За звання фіналістів змагались команди школярів Волинської, Миколаївської та дві команди Львівської областей.Збірна учнівська команда Волині, до складу якої увійшли учні із 8 обласних ЗОШ, перемогли конкурентів з Миколаївської області та Львівський «Рух».А також зіграли в нічию із львівськими «Карпатами», чим забезпечили свою участь у фіналі Гімназіади серед юнаків, який розпочнеться 17 березня у Києві.