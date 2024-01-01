Юні футболістки з Волині перемогли у Кубку України

Юні футболістки з Волині перемогли у Кубку України
ЖФК «Ладомир» із Володимира на Волині тріумфував у Кубку дівочої ліги України U-16.

Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

«Щиро вітаю ЖФК «Ладомир», який сьогодні став чемпіоном Кубку дівочої ліги України Ю-16. Львів-2024!» - зазначив мер Володимира.

За словами Ігоря Пальонки, юні футболістки з Волині у фіналі обіграли команду «Ліцей» з міста Костополя із рахунком 3:0.

Юні футболістки з Волині перемогли у Кубку України


«Бажаю дівчатам не зупинятися на досягнутому та продовжувати свій переможний футбольний шлях!» - додав міський голова.

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Теги: спорт, Волинь
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