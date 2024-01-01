Юні футболістки з Волині перемогли у Кубку України





Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.



«Щиро вітаю ЖФК «Ладомир», який сьогодні став чемпіоном Кубку дівочої ліги України Ю-16. Львів-2024!» - зазначив мер Володимира.



За словами Ігоря Пальонки, юні футболістки з Волині у фіналі обіграли команду «Ліцей» з міста Костополя із рахунком 3:0.







«Бажаю дівчатам не зупинятися на досягнутому та продовжувати свій переможний футбольний шлях!» - додав міський голова.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ЖФК «Ладомир» із Володимира на Волині тріумфував у Кубку дівочої ліги України U-16.Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова«Щиро вітаю ЖФК «Ладомир», який сьогодні став чемпіоном Кубку дівочої ліги України Ю-16. Львів-2024!» - зазначив мер Володимира.За словами Ігоря Пальонки,у фіналі обіграли команду «Ліцей» з міста Костополя із рахунком 3:0.«Бажаю дівчатам не зупинятися на досягнутому та продовжувати свій переможний футбольний шлях!» - додав міський голова.

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