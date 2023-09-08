У Луцьку під колеса автомобіля потрапив велосипедист





Про це



Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 3 березня. Велосипедист повертав з вулиці Задворецької на Клима Савура. Чоловік отримав тілесні ушкодження, на місце події викликали швидку допомогу.



Як розповів завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, виклик про наїзд на велосипедиста надходив у швидку.



Медики оглядали одного постраждалого чоловіка, якому приблизно 20 років. Він отримав забій лівого плеча, після надання допомоги відмовився від госпіталізації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Задворецькій автомобіль здійснив наїзд на велосипедиста.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 3 березня. Велосипедист повертав з вулиці Задворецької на Клима Савура. Чоловік отримав тілесні ушкодження, на місце події викликали швидку допомогу.Як розповів завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик про наїзд на велосипедиста надходив у швидку.Медики оглядали одного постраждалого чоловіка, якому приблизно 20 років. Він отримав забій лівого плеча, після надання допомоги відмовився від госпіталізації.

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