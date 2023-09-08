У Луцьку під колеса автомобіля потрапив велосипедист

У Луцьку під колеса автомобіля потрапив велосипедист
У Луцьку на вулиці Задворецькій автомобіль здійснив наїзд на велосипедиста.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 3 березня. Велосипедист повертав з вулиці Задворецької на Клима Савура. Чоловік отримав тілесні ушкодження, на місце події викликали швидку допомогу.

Як розповів завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, виклик про наїзд на велосипедиста надходив у швидку.

Медики оглядали одного постраждалого чоловіка, якому приблизно 20 років. Він отримав забій лівого плеча, після надання допомоги відмовився від госпіталізації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, ДТП, велосипедист
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Юні футболістки з Волині перемогли у Кубку України
Сьогодні, 13:57
Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з Героєм Володимиром Мисковцем
Сьогодні, 13:42
У Луцьку під колеса автомобіля потрапив велосипедист
Сьогодні, 13:22
У громаді – триденна жалоба через загибель на війні волинянина Романа Літвіна
Сьогодні, 13:06
У Луцьку весняний концерт зібрав понад 700 театральних поціновувачів
Сьогодні, 13:00
Схожі новини
У Луцьку автомобіль збив велосипедиста. ФОТО У Луцьку автомобіль збив велосипедиста. ФОТО
08 вересень, 2023, 14:45
У Луцьку велосипедист влетів під колеса авто. ВІДЕО У Луцьку велосипедист влетів під колеса авто. ВІДЕО
19 червень, 2023, 12:55
У Луцьку п'яний велосипедист в'їхав у припарковану автівку: його госпіталізували У Луцьку п'яний велосипедист в'їхав у припарковану автівку: його госпіталізували
01 травень, 2023, 10:18
У Луцьку на Соборності збили велосипедиста: він – у реанімації. ФОТО У Луцьку на Соборності збили велосипедиста: він – у реанімації. ФОТО
17 лютий, 2023, 10:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сім’я переселенців два роки чекає на Перемогу у дитсадку на Волині
Сьогодні, 14:30
 0
Синоптики: арктичний антициклон несе на Волинь нічний мороз
Сьогодні, 14:12
 0
Юні футболістки з Волині перемогли у Кубку України
Сьогодні, 13:57
 0
Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з Героєм Володимиром Мисковцем
Сьогодні, 13:42
 0
У Луцьку під колеса автомобіля потрапив велосипедист
Сьогодні, 13:22
 0
Медіа
відео
1/8