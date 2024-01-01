Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з Героєм Володимиром Мисковцем

Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з Героєм Володимиром Мисковцем
5 березня відбудеться прощання з військовослужбовцем Володимиром Мисковцем.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

У вівторок, 5 березня, об 11 годині у храмі Святого Миколи Чудотворця УПЦ села Жидичин відбудеться відспівування військовослужбовця Мисковця Володимира Степановича (17.03.1972 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 26 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту П'ятихатки Запорізької області.

Поховають Володимира Мисковця на кладовищі у селі Жидичин.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Синоптики: арктичний антициклон несе на Волинь нічний мороз
Сьогодні, 14:12
Юні футболістки з Волині перемогли у Кубку України
Сьогодні, 13:57
Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з Героєм Володимиром Мисковцем
Сьогодні, 13:42
У Луцьку під колеса автомобіля потрапив велосипедист
Сьогодні, 13:22
У громаді – триденна жалоба через загибель на війні волинянина Романа Літвіна
Сьогодні, 13:06
Схожі новини
Небесне воїнство поповнилось ще одним ангелом: загинув Герой з Волині Сергій Янчук Небесне воїнство поповнилось ще одним ангелом: загинув Герой з Волині Сергій Янчук
Сьогодні, 12:45
У лікарні помер Герой з Волині Олександр Оленич У лікарні помер Герой з Волині Олександр Оленич
Сьогодні, 11:00
«На щиті» на Волинь назавжди повертається Герой Юрій Сєчний «На щиті» на Волинь назавжди повертається Герой Юрій Сєчний
Сьогодні, 10:14
На Донеччині загинув Герой З Волині Юрій Сєчний На Донеччині загинув Герой З Волині Юрій Сєчний
02 березень, 23:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сім’я переселенців два роки чекає на Перемогу у дитсадку на Волині
Сьогодні, 14:30
 0
Синоптики: арктичний антициклон несе на Волинь нічний мороз
Сьогодні, 14:12
 0
Юні футболістки з Волині перемогли у Кубку України
Сьогодні, 13:57
 0
Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з Героєм Володимиром Мисковцем
Сьогодні, 13:42
 0
У Луцьку під колеса автомобіля потрапив велосипедист
Сьогодні, 13:22
 0
Медіа
відео
1/8