Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з Героєм Володимиром Мисковцем

Володимиром Мисковцем.



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



У вівторок, 5 березня, об 11 годині у храмі Святого Миколи Чудотворця УПЦ села Жидичин відбудеться відспівування військовослужбовця Мисковця Володимира Степановича (17.03.1972 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 26 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту П'ятихатки Запорізької області.



Поховають Володимира Мисковця на кладовищі у селі Жидичин.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 5 березня відбудеться прощання з військовослужбовцемПро це повідомили у Луцькій міській раді.У вівторок, 5 березня, об 11 годині у храмі Святого Миколи Чудотворця УПЦ села Жидичин відбудеться відспівування військовослужбовця Мисковця Володимира Степановича (17.03.1972 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 26 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту П'ятихатки Запорізької області.Поховаютьна кладовищі у селі Жидичин.

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