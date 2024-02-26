На війні з окупантами загинув Герой з Луцької громади Володимир Мисковець

Володимир Мисковець.



Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.



Мешканець Луцької міської територіальної громади Мисковець Володимир Степанович, 17.03.1972 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду кулеметника 2 піхотного відділення 1 піхотного взводу 2 піхотної роти.



Солдат Мисковець Володимир Степанович загинув 26.02.2024 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту П'ятихатки Запорізької області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Запоріжжі загинув мешканець Луцької громадиПро це повідомив Луцький міський головаМешканець Луцької міської територіальної громади Мисковець Володимир Степанович, 17.03.1972 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду кулеметника 2 піхотного відділення 1 піхотного взводу 2 піхотної роти.Солдат Мисковець Володимир Степанович загинув 26.02.2024 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту П'ятихатки Запорізької області.

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