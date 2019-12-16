Лютий на Волині був найтеплішим за усі роки спостережень
Сьогодні, 21:44
Лютий 2024 року на Волині виявився найтеплішим за усі роки синоптичних спостережень в області, які ведуться із 1944 року.
Про це повідомили у Волинському гідрометеоцентрі.
Середньомісячна температура в лютому по області становила +5,0°. Цей показник, кажуть синоптики, на 6,5°С вище за кліматичну норму.
Попередній найтепліший лютий був у 1990 році з середньомісячною температурою +4,0°.
За даними гідрометеоцентру, найхолодніше на Волині було 19 лютого, коли мінімальна температура знижувалась до 3-6°С морозу, а найтепліше – 12 і 27 лютого, коли максимальна температура повітря досягла 14-17°С тепла.
За місяць на Волині випало від 41 до 50 мм опадів, що становить 112-157% від місячної норми, додали синоптики.
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Про це повідомили у Волинському гідрометеоцентрі.
Середньомісячна температура в лютому по області становила +5,0°. Цей показник, кажуть синоптики, на 6,5°С вище за кліматичну норму.
Попередній найтепліший лютий був у 1990 році з середньомісячною температурою +4,0°.
За даними гідрометеоцентру, найхолодніше на Волині було 19 лютого, коли мінімальна температура знижувалась до 3-6°С морозу, а найтепліше – 12 і 27 лютого, коли максимальна температура повітря досягла 14-17°С тепла.
За місяць на Волині випало від 41 до 50 мм опадів, що становить 112-157% від місячної норми, додали синоптики.
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