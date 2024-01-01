У двох районах Волині дільничних повністю замінять на поліцейських офіцерів громади

У двох районах Волині дільничних повністю замінять на поліцейських офіцерів громади
У Камінь-Каширському та Ковельському районах Волині дільничних повністю замінять на поліцейських офіцерів громади.

Про це під час прес-конференції розповів начальник сектору взаємодії з громадами управління превентивної діяльності ГУ Національної поліції у Волинській області, капітан поліції Роман Богдан, передає ВСН.

За його словами, станеться це до кінця 2024 року.

Як відзначив Роман Богдан, поки ведуться переговори з головами громад, керівництвом Волинської ОВА та Національної поліції, аби у Ковельському та Камінь-Каширському районах до кінця року вже почали працювати офіцери громади.

Повноваження поліцейські офіцерів громад значно ширші, ніж у дільничних. В їхні обов’язки входять патрулювання території, бесіда зі школярами, встановлення адміністративного нагляду за тими, хто раніше відбував покарання. Крім того, вони реагують на заяви та повідомлення громадян, контролюють дотримання правил дорожнього руху, документують порушення, виявляють водіїв в стані алкогольного сп’яніння.

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Теги: поліція, офіцери громад, Волинь
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