У Луцьку попрощалися з народною художницею Тетяною Галькун

Тетяною Галькун, яка померла у віці 77 років.



Членкиня Національної спілки художників України також була професоркою кафедри образотворчого мистецтва та дизайну Волинського національного університету імені Лесі Українки, передає



Попрощатися з Тетяною Галькун прийшли колеги, студенти, рідні та друзі.



"Вона казала: "Я ніколи не писала своїх картин з поганим настроєм!" Вона вкладала у свої картини душу — і це видно. Кожна картина відображала якийсь шматочок нашого життя, нашої природи, людей", — каже журналіст Микола Якименко, який прийшов попрощатися з Тетяною Галькун.



Колега художниці Володимир Марчук розповів: Тетяна Галькун родом із Черкащини, навчалася у Київському державному художньому інституті.



"Усю свою творчість вона присвятила темі Волині: пейзажі, натюрморти, тематичні картини. Волиняни мають гордитися такими особистостями, які так оспівали Волинь. Вона брала участь до останніх днів життя у всіх виставках, завжди вона щось приносила", — каже Володимир Марчук.



У 1999 році Тетяна Галькун почала викладацьку діяльність у Волинському національному університеті. Колеги кажуть: вона обожнювала працювати із молоддю.



"Важко навіть сказати, як зараз студенти навіть зайдуть в аудиторію, не почують голосу... Як малювала картини, то вона дуже, так знаєте, детально ставилась до будь-яких дрібниць на тих картинах", — сказав під час прощання ректор ВНУ Анатолій Цьось.



Як повідомили у Луцькій міській раді, пензлю художниці належать більше кількасот тематичних полотен, портретів, пейзажів, натюрмортів у вітчизняних картинних галереях, державних і громадських установах, приватних колекціях. Окремі роботи Тетяни Гальку зберігаються у Штаб-квартирі ЮНЕСКО.



За життя художниця була учасницею 18 зарубіжних, 36 республіканських і 62 обласних виставок робіт живопису. Також організувала 13 персональних виставок, в тому числі 5 – за кордоном.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 1 березня у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку попрощалися з народною художницею, яка померла у віці 77 років.Членкиня Національної спілки художників України також була професоркою кафедри образотворчого мистецтва та дизайну Волинського національного університету імені Лесі Українки, передає Суспільне Попрощатися з Тетяною Галькун прийшли колеги, студенти, рідні та друзі."Вона казала: "Я ніколи не писала своїх картин з поганим настроєм!" Вона вкладала у свої картини душу — і це видно. Кожна картина відображала якийсь шматочок нашого життя, нашої природи, людей", — каже журналіст, який прийшов попрощатися з Тетяною Галькун.Колега художницірозповів: Тетяна Галькун родом із Черкащини, навчалася у Київському державному художньому інституті."Усю свою творчість вона присвятила темі Волині: пейзажі, натюрморти, тематичні картини. Волиняни мають гордитися такими особистостями, які так оспівали Волинь. Вона брала участь до останніх днів життя у всіх виставках, завжди вона щось приносила", — каже Володимир Марчук.У 1999 році Тетяна Галькун почала викладацьку діяльність у Волинському національному університеті. Колеги кажуть: вона обожнювала працювати із молоддю."Важко навіть сказати, як зараз студенти навіть зайдуть в аудиторію, не почують голосу... Як малювала картини, то вона дуже, так знаєте, детально ставилась до будь-яких дрібниць на тих картинах", — сказав під час прощання ректор ВНУЯк повідомили у Луцькій міській раді, пензлю художниці належать більше кількасот тематичних полотен, портретів, пейзажів, натюрмортів у вітчизняних картинних галереях, державних і громадських установах, приватних колекціях. Окремі роботи Тетяни Гальку зберігаються у Штаб-квартирі ЮНЕСКО.За життя художниця була учасницею 18 зарубіжних, 36 республіканських і 62 обласних виставок робіт живопису. Також організувала 13 персональних виставок, в тому числі 5 – за кордоном.

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