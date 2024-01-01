Президента просять присвоїти найвищу нагороду полеглому волинянину
Сьогодні, 19:12
Президента Володимира Зеленського закликають присвоїти звання Герой України посмертно військовослужбовцю Миколі Морозу із волинського села Ставки.
Про це йдеться у петиції на сайті глави держави.
Петицію підготувала донька Захисника Ганна Мороз. Її тато із 19 січня 2023 був призваний до ЗСУ. Воював у складі 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. Вже 23 серпня 2023 року був нагороджений орденом «За мужність і відвагу».
«Перебуваючи у зоні бойових дій завжди мріяв про повернення додому з перемогою. І будував плати на майбутнє.Його поважали та прислухалися побратими», - йдеться у петиції.
Але загинув 29 жовтня 2023 року в населеному пункті Оріхово-Василівка на Донеччині під час артилерійського обстрілу.
«Я пишаюся своїм татом. Він був чудовим та люблячим чоловіком і батьком, який був для нас опорою і підтримкою. Мороз Микола Микитович справжній Герой, який заслуговує найвищу нагороду «Герой України»( посмертно)!» - зазначила Ганна Мороз.
Підтримати петицію можна за цим посиланням.
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Про це йдеться у петиції на сайті глави держави.
Петицію підготувала донька Захисника Ганна Мороз. Її тато із 19 січня 2023 був призваний до ЗСУ. Воював у складі 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. Вже 23 серпня 2023 року був нагороджений орденом «За мужність і відвагу».
«Перебуваючи у зоні бойових дій завжди мріяв про повернення додому з перемогою. І будував плати на майбутнє.Його поважали та прислухалися побратими», - йдеться у петиції.
Але загинув 29 жовтня 2023 року в населеному пункті Оріхово-Василівка на Донеччині під час артилерійського обстрілу.
«Я пишаюся своїм татом. Він був чудовим та люблячим чоловіком і батьком, який був для нас опорою і підтримкою. Мороз Микола Микитович справжній Герой, який заслуговує найвищу нагороду «Герой України»( посмертно)!» - зазначила Ганна Мороз.
Підтримати петицію можна за цим посиланням.
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