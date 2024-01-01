Президента просять присвоїти найвищу нагороду полеглому волинянину

Президента просять присвоїти найвищу нагороду полеглому волинянину
Президента Володимира Зеленського закликають присвоїти звання Герой України посмертно військовослужбовцю Миколі Морозу із волинського села Ставки.

Про це йдеться у петиції на сайті глави держави.

Петицію підготувала донька Захисника Ганна Мороз. Її тато із 19 січня 2023 був призваний до ЗСУ. Воював у складі 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. Вже 23 серпня 2023 року був нагороджений орденом «За мужність і відвагу».

«Перебуваючи у зоні бойових дій завжди мріяв про повернення додому з перемогою. І будував плати на майбутнє.Його поважали та прислухалися побратими», - йдеться у петиції.

Але загинув 29 жовтня 2023 року в населеному пункті Оріхово-Василівка на Донеччині під час артилерійського обстрілу.

«Я пишаюся своїм татом. Він був чудовим та люблячим чоловіком і батьком, який був для нас опорою і підтримкою. Мороз Микола Микитович справжній Герой, який заслуговує найвищу нагороду «Герой України»( посмертно)!» - зазначила Ганна Мороз.

Підтримати петицію можна за цим посиланням.

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Теги: нагорода, війна
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