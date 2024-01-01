Президента просять присвоїти найвищу нагороду полеглому волинянину

Президентазакликають присвоїти звання Герой України посмертно військовослужбовцюіз волинського села Ставки.Про це йдеться у петиції на сайті глави держави.Петицію підготувала донька Захисника. Її тато із 19 січня 2023 був призваний до ЗСУ. Воював у складі 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. Вже 23 серпня 2023 року був нагороджений орденом «За мужність і відвагу».«Перебуваючи у зоні бойових дій завжди мріяв про повернення додому з перемогою. І будував плати на майбутнє.Його поважали та прислухалися побратими», - йдеться у петиції.Але2023 року в населеному пункті Оріхово-Василівка на Донеччині під час артилерійського обстрілу.«Я пишаюся своїм татом. Він був чудовим та люблячим чоловіком і батьком, який був для нас опорою і підтримкою. Мороз Микола Микитович справжній Герой, який заслуговує найвищу нагороду «Герой України»( посмертно)!» - зазначила Ганна Мороз.Підтримати петицію можна за цим