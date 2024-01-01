В екосистемах Волині вже трапилися три пожежі
Сьогодні, 18:40
Впродовж двох місяців цьогоріч у природних екосистемах Волині трапилося три пожежі.
Про це під час брифінгу в обласній військовій адміністрації розповів заступник керівника Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в області Костянтин Романчук, передає Суспільне.
З його слів, 2022 року в екосистемах сталося 373 пожежі.
Заступник керівника ДСНС області зазначив, що переважно люди випалюють суху рослинність, були пожежі у лісі й на торфовищах. Минулого року, додає, внаслідок пожежі в екосистемі травмувалася одна людина, у 2022 році — дві людини.
"Протягом минулого року ми спільно з іншими службами притягнули до відповідальності 302 особи. Сума штрафів є суттєвою залежно від статті адміністративного кодексу", — сказав він.
Костянтин Романчук додав, що самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків тягне за собою штраф від 3 060 гривень до 6 120 гривень, а на посадових осіб — від 15 300 до 21 420 гривень.
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Про це під час брифінгу в обласній військовій адміністрації розповів заступник керівника Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в області Костянтин Романчук, передає Суспільне.
З його слів, 2022 року в екосистемах сталося 373 пожежі.
Заступник керівника ДСНС області зазначив, що переважно люди випалюють суху рослинність, були пожежі у лісі й на торфовищах. Минулого року, додає, внаслідок пожежі в екосистемі травмувалася одна людина, у 2022 році — дві людини.
"Протягом минулого року ми спільно з іншими службами притягнули до відповідальності 302 особи. Сума штрафів є суттєвою залежно від статті адміністративного кодексу", — сказав він.
Костянтин Романчук додав, що самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків тягне за собою штраф від 3 060 гривень до 6 120 гривень, а на посадових осіб — від 15 300 до 21 420 гривень.
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