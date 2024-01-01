У бою на Харківщині поліг волинянин Ігор Савчук
Сьогодні, 18:25
У бою із російськими загарбниками неподалік села Першотравневе на Харківщині обірвалося життя волинянина Ігоря Савчука.
Про це у фейсбуці повідомляє Устилузька міськрада.
Устилузька громада знову у скорботі: 29 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України у районі населеного пункту Першотравневе Куп'янського району Харківської області, загинув житель Устилуга, старший солдат Савчук Ігор Васильович (1990 р.н.)
«Жодні слова не загоять рани рідних та близьких людей мужнього Воїна. Вся Устилузька громада низько схиляє голови перед подвигом нашого відважного земляка. Вічна шана, честь і слава Герою!» - йдеться у повідомленні.
Про дату, час зустрічі полеглого бійця на рідній землі та про час проведення церемонії поховання буде повідомлено згодом.
«Щирі співчуття рідним та близьким!» - зазначили у міськраді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє Устилузька міськрада.
Устилузька громада знову у скорботі: 29 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України у районі населеного пункту Першотравневе Куп'янського району Харківської області, загинув житель Устилуга, старший солдат Савчук Ігор Васильович (1990 р.н.)
«Жодні слова не загоять рани рідних та близьких людей мужнього Воїна. Вся Устилузька громада низько схиляє голови перед подвигом нашого відважного земляка. Вічна шана, честь і слава Герою!» - йдеться у повідомленні.
Про дату, час зустрічі полеглого бійця на рідній землі та про час проведення церемонії поховання буде повідомлено згодом.
«Щирі співчуття рідним та близьким!» - зазначили у міськраді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В екосистемах Волині вже трапилися три пожежі
Сьогодні, 18:40
У бою на Харківщині поліг волинянин Ігор Савчук
Сьогодні, 18:25
путін підписав указ про призов резервістів
Сьогодні, 18:05
На Волині – спалах гепатиту А
Сьогодні, 17:33