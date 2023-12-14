путін підписав указ про призов резервістів

володимир путін підписав указ про призов у 2024 році на військові збори громадян, які перебувають у запасі.



При цьому два пункти указу є таємними, повідомляє



Згідно з підписаним 1 березня документом, призову підлягають громадяни, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів у збройних силах, військах нацгвардії, рятувальних військових формуваннях МНС, органах державної охорони та ФСБ. Указ набув чинності з моменту публікації.



Варто зазначити, що з п’яти пунктів указу два пункти, №2-3, є закритими за грифом «для службового користування».



Нагадаємо, 1 грудня 2023-го путін підписав указ про збільшення офіційної кінцевої чисельності ЗС росії з 2,039 млн осіб до 2,209 млн осіб, а загальна чисельність особового складу російської армії була документально збільшена з 1,15 млн осіб до 1,32 млн осіб.



Експерти Інституту вивчення війни (ISW) тоді висловили думку, що зазначений указ, ймовірно, є офіційним визнанням поточної чисельності російських військових, а не наказом негайно збільшити російську армію.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російський диктаторпідписав указ про призов у 2024 році на військові збори громадян, які перебувають у запасі.При цьому два пункти указу є таємними, повідомляє Укрінформ Згідно з підписаним 1 березня документом, призову підлягають громадяни, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів у збройних силах, військах нацгвардії, рятувальних військових формуваннях МНС, органах державної охорони та ФСБ. Указ набув чинності з моменту публікації.Варто зазначити, що з п’яти пунктів указу два пункти, №2-3, є закритими за грифом «для службового користування».Нагадаємо, 1 грудня 2023-го путін підписав указ про збільшення офіційної кінцевої чисельності ЗС росії з 2,039 млн осіб до 2,209 млн осіб, а загальна чисельність особового складу російської армії була документально збільшена з 1,15 млн осіб до 1,32 млн осіб.Експерти Інституту вивчення війни (ISW) тоді висловили думку, що зазначений указ, ймовірно, є офіційним визнанням поточної, а не наказом негайно збільшити російську армію.

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