путін підписав указ про призов резервістів

путін підписав указ про призов резервістів
Російський диктатор володимир путін підписав указ про призов у 2024 році на військові збори громадян, які перебувають у запасі.

При цьому два пункти указу є таємними, повідомляє Укрінформ.

Згідно з підписаним 1 березня документом, призову підлягають громадяни, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів у збройних силах, військах нацгвардії, рятувальних військових формуваннях МНС, органах державної охорони та ФСБ. Указ набув чинності з моменту публікації.

Варто зазначити, що з п’яти пунктів указу два пункти, №2-3, є закритими за грифом «для службового користування».

Нагадаємо, 1 грудня 2023-го путін підписав указ про збільшення офіційної кінцевої чисельності ЗС росії з 2,039 млн осіб до 2,209 млн осіб, а загальна чисельність особового складу російської армії була документально збільшена з 1,15 млн осіб до 1,32 млн осіб.

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) тоді висловили думку, що зазначений указ, ймовірно, є офіційним визнанням поточної чисельності російських військових, а не наказом негайно збільшити російську армію.

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Теги: путін, росія
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