Путін почав підготовку до можливої широкомасштабної війни проти НАТО, – ISW

Путін почав підготовку до можливої широкомасштабної війни проти НАТО, – ISW
Відновлення Московського та Ленінградського військових округів у рф підтримує паралельні цілі консолідації контролю над російськими військовими операціями в Україні в коротко- та середньостроковій перспективі, а також підготовки до можливої майбутньої широкомасштабної війни проти країн НАТО у довгостроковій перспективі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Як нагадує ISW, президент рф володимир путін 26 лютого підписав два укази, які офіційно відновлюють Московський та Ленінградський військові округи, закріплюючи основні зусилля з реструктуризації та реформування російської армії.

Аналітики ISW вважають, що указ путіна від 26 лютого, що офіційно розформовує Західний військовий округ (ЗВО), який Міністерство оборони РФ утворило в 2010 році шляхом злиття Московського (МВО) та Ленінградського військових округів (ЛВО), є ознакою підготовки до можливої майбутньої широкомасштабної війни рф проти країн НАТО у довгостроковій перспективі.

Раніше ЗВО охоплював зони російського кордону з північно-східною частиною України, Білоруссю та країнами Балтії, що розтягувало стратегічний фокус ЗВО між наглядом за російськими операціями в Україні після початку повномасштабного вторгнення 2022 року та протидією країнам НАТО. Таким чином, повторний поділ ЗВО на МВО та ЛВО є прямим вирішенням цієї проблеми. ЛВО тепер проходитиме уздовж північно-східного кордону НАТО, а МВО межуватиме з північно-східною частиною України та Польщею, що дозволить рф одночасно виставляти війська проти країн НАТО та оптимізувати командування та контроль над військами для ведення війни в Україні.

Раніше путін стверджував, що було необхідно утворити ЛВО після того, як Фінляндія приєдналася до НАТО у 2023 році, сигналізуючи про очевидний намір Кремля використовувати ЛВО для позиціонування своїх військ проти країн НАТО.

Як повідомлялося, напередодні путін підписав указ «Про військово-адміністративний поділ», відповідно до якого в рф знову з'являються Ленінградський та Московський військові округи, а також ТОТ України «включені» до Південного військового округу рф.

Військові округи з центрами у Москві та Санкт-Петербурзі в рф існували до 2010 року. Про плани знову сформувати їх міністр оборони рф Сергій Шойгу оголосив наприкінці 2022 року, презентуючи реформу армії.

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Теги: Росія, Україна, війна
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