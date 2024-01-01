На Волині затримали чоловіка, який намагався підкупити прикордонника

підкупити прикордонника в залізничному пункті пропуску «Ягодин» на Волині.



Про це у фейсбуці інформує Держприкордонслужба.



Чоловік слідував до Польщі потягом «Київ-Хелм». Не маючи законних підстав для перетину кордону, він спробував домовитися з інспектором про безперешкодний пропуск за $500 та €450.



Під час спроби підкупу інспектора порушника затримали.



Наразі йому повідомлено про підозру.



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