На Волині затримали чоловіка, який намагався підкупити прикордонника

На Волині затримали чоловіка, який намагався підкупити прикордонника
Правоохоронці затримали порушника, який намагався підкупити прикордонника в залізничному пункті пропуску «Ягодин» на Волині.

Про це у фейсбуці інформує Держприкордонслужба.

Чоловік слідував до Польщі потягом «Київ-Хелм». Не маючи законних підстав для перетину кордону, він спробував домовитися з інспектором про безперешкодний пропуск за $500 та €450.
На Волині затримали чоловіка, який намагався підкупити прикордонника

Під час спроби підкупу інспектора порушника затримали.

Наразі йому повідомлено про підозру.
На Волині затримали чоловіка, який намагався підкупити прикордонника

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Теги: хабар, Волинь
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