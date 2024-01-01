На Волині затримали чоловіка, який намагався підкупити прикордонника
Сьогодні, 13:33
Правоохоронці затримали порушника, який намагався підкупити прикордонника в залізничному пункті пропуску «Ягодин» на Волині.
Про це у фейсбуці інформує Держприкордонслужба.
Чоловік слідував до Польщі потягом «Київ-Хелм». Не маючи законних підстав для перетину кордону, він спробував домовитися з інспектором про безперешкодний пропуск за $500 та €450.
Під час спроби підкупу інспектора порушника затримали.
Наразі йому повідомлено про підозру.
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Про це у фейсбуці інформує Держприкордонслужба.
Чоловік слідував до Польщі потягом «Київ-Хелм». Не маючи законних підстав для перетину кордону, він спробував домовитися з інспектором про безперешкодний пропуск за $500 та €450.
Під час спроби підкупу інспектора порушника затримали.
Наразі йому повідомлено про підозру.
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