Засудили прикордонника за переправлення ухилянтів на Волині

переправлення ухилянтів через кордон отримав покарання – штраф обсягом 51 тисячу гривень.



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Волинський апеляційний суд виніс вирок інспектору Державної прикордонної служби, якого затримали на хабарі. Обвинувачений взяв у чоловіка призовного віку 6000 доларів за сприяння у виїзді до Польщі через пункт пропуску «Устилуг-Зосин».



Як вказано у вироку суду від 14 лютого, на початку вересня 2022 року до колеги обвинуваченого майстер-сержанта звернувся давній знайомий, який хотів з’ясувати правила перетину кордону. Під час розмови останній зазначив, що за 500 доларів готовий внести його дані у систему «Шлях», а за 10 тис. доларів – допоможе виїхати без будь-яких юридичних підстав на це.



«Обурений зухвалістю працівника ДПСУ, (громадянин – ред.) звернувся до правоохоронних органів та повідомив про обставини бесіди», – йдеться в повідомленні.



Співпрацюючи з правоохоронцями, чоловік знову звернувся до прикордонника і сказав, що готовий заплатити йому гроші за допомогу у перетині кордону. Наступної зустрічі вони домовилися, що прикордонник внесе його у систему «Шлях», а знайомий за це заплатить 6000 доларів. Тоді майстер-сержант долучив до справи обвинуваченого Сергія К. Вони внесли дані чоловіка в програму, як водія вантажівки. Зрештою, організували для нього незаконний виїзд за кордон, за що отримали обіцяну суму.



Відомо, що обвинувачений Сергій К. – уродженець села Щитинь Любешівського району Волинської області, не судимий, одружений, має двох неповнолітніх дітей, є інвалідом ІІ групи.



Головуючий суддя Василь Подолюк призначив покарання Сергію К. у вигляді штрафу в розмірі 51 тис. грн з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій на підприємствах, установах та організаціях будь-якої форми власності на три роки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський прикордонник заотримав покарання – штраф обсягом 51 тисячу гривень.Про це пише zaxid.net Волинський апеляційний суд виніс вирок інспектору Державної прикордонної служби, якого затримали на хабарі. Обвинувачений взяв у чоловіка призовного віку 6000 доларів за сприяння у виїзді до Польщі через пункт пропуску «Устилуг-Зосин».Як вказано у вироку суду від 14 лютого, на початку вересня 2022 року до колеги обвинуваченого майстер-сержанта звернувся давній знайомий, який хотів з’ясувати правила перетину кордону. Під час розмови останній зазначив, що за 500 доларів готовий внести його дані у систему «Шлях», а за 10 тис. доларів – допоможе виїхати без будь-яких юридичних підстав на це.«Обурений зухвалістю працівника ДПСУ, (громадянин – ред.) звернувся до правоохоронних органів та повідомив про обставини бесіди», – йдеться в повідомленні.Співпрацюючи з правоохоронцями, чоловік знову звернувся до прикордонника і сказав, що готовий заплатити йому гроші за допомогу у перетині кордону. Наступної зустрічі вони домовилися, що прикордонник внесе його у систему «Шлях», а знайомий за це заплатить 6000 доларів. Тоді майстер-сержант долучив до справи обвинуваченого Сергія К. Вони внесли дані чоловіка в програму, як водія вантажівки. Зрештою, організували для нього незаконний виїзд за кордон, за що отримали обіцяну суму.Відомо, що обвинувачений– уродженець села Щитинь Любешівського району Волинської області, не судимий, одружений, має двох неповнолітніх дітей, є інвалідом ІІ групи.Головуючий суддяпризначив покарання Сергію К. у вигляді штрафу в розмірі 51 тис. грн з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій на підприємствах, установах та організаціях будь-якої форми власності на три роки.

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