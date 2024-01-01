На Донеччині загинув воїн з Волині Ігор Маняк





Про це повідомили на сторінці Локачинської селищної ради.



Під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України в районі населеного пункту Рівнопіль Донецької області, будучи вірним присязі, даній Українському Народу та мужньо виконавши свій військовий обов'язок загинув житель села Конюхи, старший солдат Маняк Ігор Славомирович.





За розпорядженням селищного голови в громаді оголошено триденну жалобу. Про прибуття кортежу з тілом Героя повідомлять додатково.



Колектив інфомаційного агентства ВолиньPost висловлюємо щире співчуття матері, брату, членам сім'ї, рідним та близьким.

Вічна пам'ять та слава Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Локачинська громада під кінець дня отримала страшну звістку - на війні з російськими окупантами загинув воїн з села Конюхи.Про це повідомили на сторінці Локачинської селищної ради.Під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України в районі населеного пункту Рівнопіль Донецької області, будучи вірним присязі, даній Українському Народу та мужньо виконавши свій військовий обов'язок загинув житель села Конюхи, старший солдатЗа розпорядженням селищного голови в громаді оголошено триденну жалобу. Про прибуття кортежу з тілом Героя повідомлять додатково.Колектив інфомаційного агентства ВолиньPost висловлюємо щире співчуття матері, брату, членам сім'ї, рідним та близьким.Вічна пам'ять та слава Герою!

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