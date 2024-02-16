Удар дрона-камікадзе: на Донеччині загинув воїн з Волині Віктор Самолюк

Удар дрона-камікадзе: на Донеччині загинув воїн з Волині Віктор Самолюк
Ще одна громада з Волині отримала чорну звістку про загибель жителя громади, який захищав Україну від російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Любомльської громади.

"З глибоким болем та сумом повідомляємо ще одну трагічну звістку. 16.02.2024 в результаті удару дрона- камікадзе поблизу н. п. Берестове, Бахмутського р-ну, Донецької області загинув житель с. Куснища - Самолюк Віктор Адамович, 1974 р. н", - йдеться у дописі.

Про дату та час прибуття траурного кортежу «На щиті» повідомлять згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника.

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Теги: Волинь, війна, смерть, загибель
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