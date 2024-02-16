Удар дрона-камікадзе: на Донеччині загинув воїн з Волині Віктор Самолюк





Про це йдеться у повідомленні Любомльської громади.



"З глибоким болем та сумом повідомляємо ще одну трагічну звістку. 16.02.2024 в результаті удару дрона- камікадзе поблизу н. п. Берестове, Бахмутського р-ну, Донецької області загинув житель с. Куснища - Самолюк Віктор Адамович, 1974 р. н", - йдеться у дописі.



Про дату та час прибуття траурного кортежу «На щиті» повідомлять згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ще одна громада з Волині отримала чорну звістку про загибель жителя громади, який захищав Україну від російських окупантів.Про це йдеться у повідомленні Любомльської громади."З глибоким болем та сумом повідомляємо ще одну трагічну звістку. 16.02.2024 в результаті удару дрона- камікадзе поблизу н. п. Берестове, Бахмутського р-ну, Донецької області загинув житель с. Куснища - Самолюк Віктор Адамович, 1974 р. н", - йдеться у дописі.Про дату та час прибуття траурного кортежу «На щиті» повідомлять згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника.

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